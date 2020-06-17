第三方接觸追蹤App湧入市場　紐約州檢察長籲蘋果、Google嚴審

▲紐約市是紐約州最後一個重新開放的地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著美國各州開始率續鬆綁封鎖措施，大眾逐漸回到公共空間，許多接觸追蹤App正大量湧入App商城，但許多App並未經過適當的審查。據外媒報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）已至信給蘋果及Google，要求兩家公司採取更多措施，防止第三方追蹤App已收集用戶的健康數據。

據《Business Insider》報導，詹樂霞向蘋果與Google置信，要求兩家公司對App的審查更加嚴格，以防止有心人士趁機收集用戶敏感的健康資訊，並要求這些App在操作方式上需保持透明。

詹樂霞表示，隨著企業的重啟及戶外活動的展開，科技將成為協助我們對抗新冠病毒的寶貴工具，「但有些公司可能會利用自身優勢，將用戶個人訊息用來發送廣告等，自這起疫情中以不道德的方式獲利。」她指出，蘋果與Google將成為寶貴的合作夥伴，一同消滅這些有心人士並確保消費者不被利用。

此前，蘋果與Google已釋出了合作開發新冠肺炎接觸者曝險通知（Exposure Notification）API，但詹樂霞稱此技術並未被所有接觸追蹤App採用，因此她要求蘋果與Google，僅讓官方公共衛生機構的App收集用戶的個人健康資訊，以加強監督。

《Business Insider》指出，經調查，蘋果與Google聯合開發的接觸追蹤API，全美只有3個州公開宣布採用，許多州則對此則不感興趣。

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