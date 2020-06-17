桃園最後新冠肺炎確診病患出院　鄭文燦：確診與居家隔離人數已「歸零」

▲桃園市長鄭文燦17日在市政會議時表示，桃園最後一名確診個案已出院，確診住院與居家隔離者人數已「歸零」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，桃園市鄭文燦17日上午主持市政會議時宣布，桃園市最後1名確診病患17日出院，全市確診住院人數已「歸零」，居家隔離人數也歸零，目前桃園居家檢疫人數下降至1635人，疫情已經趨緩，但防疫任務還未結束，希望大家繼續努力與持續溝通，一起並肩作戰到最後。

鄭文燦指出，疫情剛開始時，桃園市累計收治105名確診病患，約占全國數據的23.6％，其中有53人為桃園市籍，隨著最後1名確診病患今天出院，桃園市居家隔離、確診住院人數都已歸零，桃園市防疫工作已交出漂亮成績單。

此外，桃園市居家隔離者累計有2399人、居家檢疫1萬7802人，包括1300多名外籍人士，總計2萬1500人，因入境者要居家檢疫14天，所以目前還有1635人居家檢疫中，已委請民政局掌控關懷包等防疫物資庫存數量。

鄭文燦說，因居家檢疫人數不少，3家防疫旅館住房率達8成之多，市府將啟動第4家防疫旅館，可提供605間房間，呼籲返國國人多利用防疫旅館，不過以目前入住現況分析，超過三分之一是外縣市民眾，就近入住防疫旅館協助居家檢疫者度過14天，目前防疫任務還未結束，希望大家繼續努力，一起並肩作戰到最後。

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