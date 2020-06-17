3度接駕大甲媽！謝惠仁備「27面金牌」恭迎：用女兒名義捐出…總值破143萬

▲▼謝惠仁2019年時曾親自迎接大甲媽鑾轎。（圖／ETtoday資料照，下同）

地方中心／彰化報導

更生人謝惠仁2019年在埤頭鄉迎接大甲媽祖鑾轎，吸引超過2千位信徒參與，警方一度擔心爆發搶轎衝突，出動200名警力，所幸最後和平圓滿，讓外界十分佩服。今年謝惠仁第三度迎接鑾轎，預計場面更勝以往，將有超過3千人參與，同時他也打了27面金牌準備以女兒、女兒公司的名義捐出，每面金牌重達一兩，27面市價破143萬1000元。

主辦單位說，今年預計在17日下午迎接大甲媽，場地設在斗苑東路上的華泰社區前廣場，並邀請二林、竹塘、大城、芳苑以及埤頭等五鄉鎮的農會擺設在地農產品攤位，希望藉此推廣在地農特產品，並且設立素食餐飲區，供信徒休息、用餐。

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而且，預計今年將會有超過三千位信徒參與，所以主辦單位規劃西從彰水路與斗苑西路口，東至外環道與斗苑東路口將會申請管制，禁止車輛進入。而且為避免爆發衝突，失去大甲媽祖慈悲、愛民的用心，今年主辦單位還再度要求參與的信徒要遵守不摸轎、搶轎，而是在旁隨鑾轎遶境的共識，讓活動更順利。

謝惠仁則會迎接大甲媽祖鑾轎後跟隨鑾轎遶境到會場參拜，並默念「恭迎大甲鎮瀾宮媽祖祈安吉祥疏文」，祈求信徒身體健康、合境平安後。全程禁止燃放鞭炮、獻金牌團拜儀式則要求減少燃燒香、以雙手合十替代，並要求會後活動工作人員將活動馬路會場清掃乾淨。

知情人士說，謝惠仁被捕入獄後，在死刑與無期徒刑未定讞之前，虔誠信佛的他，曾向佛祖發願說只要讓他出獄半年，將未了的心願完成後，願意終生行善；後來，老天爺眷顧，讓他可以在2017年出獄。出獄至今快三年，他時時刻刻牢記佛祖的慈悲，發願要終生行善。

知情人士說，謝出獄後，生活十分簡單，早上吃素、每天一早就是念經，幾乎每周到道場念經，參與法會，虔心修佛，有空時就爬山。雖然常有社會人士拜訪，邀請合夥做生意，但被謝一一婉拒。

知情人士說，謝惠仁常說，人生走到最種歲數、知道福昔福、當初犯法、付出代價，現在應該多做一些對社會有益的事。謝也擔心一再提起他的往事，會讓死者家屬難過，因此出獄後，生活轉於平淡、低調。

謝惠仁常感概年輕時誤入歧途，自己入獄被關，留下一個太太要養四個子女，差點斷炊，子女沒錢念書，要靠人救濟才能完成學業。因此他向媽祖發願，有生之年要成立一個慈善會幫助其他弱勢學生完成學業，所以他捐款一百萬元，由地方人士出面籌辦善會，要讓弱勢家庭、失學學子可以安心求學，習得一技之長，將來有個正當的工作可以養家。

▲▼大甲媽遶境，17日下午將抵達北斗。（圖／地方中心攝，下同）

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