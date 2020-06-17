修改衣服撲空！「店休公告萌爆」阿嬤去繞境　萬人一看細節驚：神童

▲店休公告萌爆表！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

一年一度的大甲媽祖繞境盛事來了，9天8夜行程將進入尾端，信徒們仍各個熱血追隨！一名女網友笑虧，認識的一家修改衣服店老闆娘也去遶境，結果一看店休公告，讓原PO整個融化了，更吸引1.4萬人讚爆，「就算白跑一趟也不會生氣，好可愛！」

一名新北女網友在臉書《爆廢公社》爆笑分享，熟悉的修改衣服店，最近突然拉下鐵門深鎖，一看上頭貼著超萌圖片，原來是虔誠的老闆娘去遶境了，小孫女特地手繪店休公告，讓原PO越看越可愛。

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插圖可見，小孫女畫出的Ｑ版阿嬤，穿著粉紅上衣配黑長褲，頂著大太陽，準備戴帽子、背包包遠遊去，爆笑的是，連臉上皺紋都畫的精緻，6月11至28日還特地用公事包作為外框，這段時間都暫停修改衣服，旁邊還附上注音符號，不管是大人或小孩都能秒懂。

▲萬人一看細節笑了：神童！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



照片曝光後，可把1.4萬人的心給融化了，紛紛狂刷讚回應，「畫的很棒耶！很漂亮的字唷」、「好貼心呀，內心自動上演祖孫情」、「好有才的孩子」、「阿嬤沒有戴口罩」、「好可愛哦，也好厲害，我畫得沒有小朋友好」、「這家阿嬤值得等」、「這阿嬤也畫的太好，那個皺紋太專業」、「就算白跑一趟也不會生氣，好可愛」。