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大甲媽彰化遶境2警1男被炸傷　放鞭炮嫌犯：不知道會往兩旁炸

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記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖繞境隊伍12日下午經過彰化民生路及永安街時，有民眾在鑾轎經過的路上放鞭炮，導致維持秩序的2名員警掛彩，手肘及背部被炸傷，警方火速將放鞭炮的民眾找到，訊問後依公共危險罪移送彰化地檢偵辦，另有關施放鞭炮行為有否違反相關規定，也將函請消防單位認定裁處。

▲▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（圖／記者唐詠絮翻攝、彰化警分局提供）

▲彰化警局致贈慰問金給被鞭炮炸傷員警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖鑾轎通過民生地下道。（圖／記者宋良義攝）

彰化警察分局依據現場執勤員警的蒐證錄影帶過濾，發現施放鞭炮的是1名李姓民眾，警方也通知他到案說明，李男對警方說，是為了迎接媽祖鑾轎，才會施放鞭炮，但並不知道是何原因鞭炮往兩旁炸射，造成兩名執勤員警受傷，他個人也相當自責。

依據附近店家的監視器畫面，當時鑾轎行經彰化市三民路與永安街口附近，卻有民眾在隊伍抵達前，站在路中央，點燃鞭炮引信，導致濃煙瞬間竄出，接著砲火亂攝，擊中了附近店家。等到鞭炮飛出後約一分鐘，有名員警突然衝出，不斷詢問眾人「誰放的鞭炮？誰放的鞭炮」，才知道有員警被鞭炮炸傷。

▲▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（圖／記者唐詠絮翻攝、彰化警分局提供）

▲信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基發言人周志中副院長表示，楊楊姓副所長疑似被鞭炮傷及左手肘，造成小局部性的擦傷。劉姓小隊長則傷及背部，造成大遍面積擦傷，經由清創消毒並上敷料，即可離院休養，後續僅需固定回診敷料照護。

▲大甲鎮瀾宮贈慰問金及護身符給員警報平安。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鄭銘坤呼籲民眾不要放鞭炮。（圖／記者唐詠絮攝）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤對此也表示，感謝員警大家辛苦了，為了恭迎大甲媽，民眾放鞭炮不小心傷到2名員警，不是故意的，也提醒民眾千萬不要放鞭炮，贈慰問金及護身符，交由彰化縣警局長方仰寧，希望平安健康。

▲大甲鎮瀾宮贈慰問金及護身符給員警報平安。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大甲鎮瀾宮致贈慰問金跟護身符給員警保身。（圖／記者唐詠絮攝）

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