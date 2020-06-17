高雄男幫媽討債「一槍射穿心臟」！棄屍大寮山區草叢…與警爆街頭槍戰下場曝

▲柯傑雄幫媽媽討債殺死人，還與警方爆發槍戰。（資料圖／翻攝當事人臉書）

記者戴若涵／台北報導

高雄一名37歲男子柯傑雄因一名張姓女子欠母親45萬元不還又神隱，一怒之下乾脆強押張女哥哥到山區談判，過程中開槍射穿對方的腎臟、心臟，將人棄屍在大寮山區。事件曝光後，柯男被依殺人罪判無期徒刑，案經上訴二審，改判18年有期徒刑，褫奪公權8年，日前最高院將上訴駁回，全案確定。

判決指出，柯男2017年先是外出購買模型槍等物，改造為具有殺傷力的手槍，由於一名張姓女子欠了柯母45萬元的賭債不還，他只好找上張女哥哥，孰料，此時又得知張女哥哥竟遊說母親投資「天九牌賭場」，讓他覺得張女哥哥有意要騙母親的錢，2017年8月8日他持槍到張女哥哥家埋伏，一路尾隨對方到一間遊戲場外，並開槍將張女哥哥強押上車。

張女哥哥遭子彈射穿腎臟、橫膈膜、左心室近心尖處傷勢嚴重，隨即要求柯男將他送醫，但柯男漠視對方求救，導致張男因腹腔出血、大量血胸、低血容性休克死亡。柯男見狀，找來另外兩名黃姓、金姓友人，將張男載往山區草叢棄屍。

▲柯男將張男屍體棄置大寮山區。（資料圖／翻攝自當事人臉書）

整起事件會曝光，是因為事件隔日警方在執行肅竊查抄勤務時，見到柯男、金男形跡可疑上前盤查，但2人拒絕配合警方，還在街頭追捕過程中向警方連開數槍，最後與支援警力扭打成一團遭制伏。

柯男到案後坦承有朝張男背部開槍，但否認有意殺人、妨害公務，強調自己只是要阻止張男離開，沒有要殺張男的意思，「如果有想殺張男就會朝他頭部開槍」，另外，他也否認向警員開槍，是槍枝不小心走火，扭打時警員也沒有向他表明警察身分。

高雄地方法院勘驗各項事證後，依殺人罪判柯傑雄無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，高雄高分院認為，柯男朝死者背部開槍，有不確定殺人之故意，且本案起因於柯男不滿張女拖欠母親債務，而引發殺機，與一般犯罪的人是為自己本身的情殺、仇殺等犯罪動機有差別，因此此改依殺人罪輕判18年有期徒刑，褫奪公權8年，全案上訴到最高法院遭駁回，柯男遭判刑18年確定。

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