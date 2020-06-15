　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大甲媽祝壽大典改奉天宮廟內舉行　拜豬公求智慧毛只剩1頭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大甲媽奉天宮團拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大甲媽新港媽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

1988年大甲鎮瀾宮媽祖第一次遶境嘉義縣新港鄉，祝壽大典就是在奉天宮正殿舉行，33年後受疫情影響，大甲媽取消14年前移往廟埕廣場搭起聖台舉行的祝壽大典，改在廟內舉行祭典，對老一輩的新港鄉民和信眾而言，彷彿穿越時空回到當年的團拜盛況，喚起不少鄉親珍貴的記憶。往年數十頭豬可以讓民眾拔鬃毛藉以象徵「長智慧」，今年改以麵羊和麵豬，典禮後將分享給信徒吃平安。

▲新港奉天宮拜豬公。（圖／記者翁伊森翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲以往拜豬公都20隻今年僅有1隻。（圖／記者翁伊森翻攝）

大甲媽14日抵達新港，晚間入廟安座，原訂15日下午8時在廟埕舉行的祝壽大典，基於防疫和避免引發群聚感染疑慮，改在正殿舉行隆重的團拜儀式。吉時一到，縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌率各宮廟代表頂禮膜拜，虔誠祝禱，傳誦媽祖護民的傳奇，並祈求媽祖和天上眾神庇佑國泰民安，新冠肺炎早日遠離，人民安居樂業。

▲大甲媽奉天宮團拜。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁等人奉天宮團拜大甲媽新港媽。（圖／記者翁伊森翻攝）

廟方人員表示，33年前大甲鎮瀾宮媽祖首次遶境新港，當時新港小鎮萬人空巷，祝壽大典就是在奉天宮正殿舉行，由於大殿空間有限，為了讓來自全國的信眾近距離親近媽祖神威，1997年起祝壽大典才移往奉天宮正前方搭設祭壇盛大舉行。

雖然疫情漸緩，但大型宗教活動仍不可掉以輕心，嘉義縣政府和廟方做好各項防疫準備，祝壽大典取消，改在廟內舉行隆重莊嚴的團拜儀式，儀式結束後開放信眾入廟參拜，進出廟內嚴格管制人數，有進才有出。

受到疫情影響，今年隨駕進香的信眾明顯減少，團拜儀式進行當下，奉天宮周邊仍擠滿信徒，人手一支擊上媽祖進香令旗的清香，從各個方向面向宮門正殿，祈求媽祖護佑蒼生。

大甲媽團拜祭儀歷時近1個多小時結束，15日深夜9時在正殿舉行回駕大典，10時起駕回程。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
「台灣豬」今晚除名口蹄疫區！暌違23年重新進軍國際外銷
陳時中挨轟沒人性！　她揭父喪「告別式僅8人到場」
威力彩7.9億連槓35期　「4星座」財運最旺！小撇步加持機率
日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

女碩士美國面試半年...「全因這一味」碰壁　返台「迷你水刀」成功除臭

藝術家佐野美里的木雕犬兒　圓潤呆萌一樣不少

小年夜放假要補班！全教總籲行政院：應定為法定放假日

PTT白話懶人包「明顯瑕疵的政策」　推神解：而非設天花板干預...網看懂了

被漱口水耽誤的清潔劑！隨手一噴「小強秒斃命」…留言笑炸：還能洗地板

中午熱爆！台北、高雄9縣市亮「36°C高溫黃燈」　午後再防雨彈突襲

「台灣豬」今晚除名口蹄疫區　暌違23年重新進軍國際外銷

新北「435藝術聚落」6月中開張！人體解剖挑戰生死禁忌、手工立體書創作者進駐

台北盆地防午後雷雨！梅雨鋒面周末滯留台灣上空？　彭啟明說話了

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

女碩士美國面試半年...「全因這一味」碰壁　返台「迷你水刀」成功除臭

藝術家佐野美里的木雕犬兒　圓潤呆萌一樣不少

小年夜放假要補班！全教總籲行政院：應定為法定放假日

PTT白話懶人包「明顯瑕疵的政策」　推神解：而非設天花板干預...網看懂了

被漱口水耽誤的清潔劑！隨手一噴「小強秒斃命」…留言笑炸：還能洗地板

中午熱爆！台北、高雄9縣市亮「36°C高溫黃燈」　午後再防雨彈突襲

「台灣豬」今晚除名口蹄疫區　暌違23年重新進軍國際外銷

新北「435藝術聚落」6月中開張！人體解剖挑戰生死禁忌、手工立體書創作者進駐

台北盆地防午後雷雨！梅雨鋒面周末滯留台灣上空？　彭啟明說話了

168斷食不適用每個人！營養師舉例「人體＝汽車」秒懂　出現焦躁、掉髮快停

直擊北京／入城設攔路點！ 台商百貨防疫升級...心痛「人潮瞬間減少」

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

中職／公開手傷影響選秀　郭俊麟：希望有球隊給我機會

東方神起昌珉「春天開始計劃結婚」　好友爆料：所有人都羨慕他

3倍券變「4倍券」！北富銀攜手LINE Pay推3重加碼　最高回饋42%

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

聚會吃4450元霸王餐！兩桌人分批落跑

今防午後雷雨！下波鋒面+西南氣流大變天　吳德榮說話了

塵封金融卡買Switch刷過了！感人真相神轉

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

名醫談高雄鼻病毒：台個人防護鬆懈

救護車上的字全印反　他解答了

拍SOD網搬家人酸　吳夢夢打臉了

3個月菜鳥！雞排妹股票爽撈50萬

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

台中雷雨「汽車全龜速前進」！早上還大太陽

更多熱門

相關新聞

大甲媽到嘉義！　比往年提早2小時抵達

大甲媽到嘉義！　比往年提早2小時抵達

大甲媽祖繞境9天8夜第三日由雲林來到嘉義縣轄新港鄉，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛、嘉義縣議員陳文忠等人於崙仔大橋上接駕。今年鑾轎於早上11點許抵達倫嘉義雲林交界處崙子大橋，較往年提早2小時來到嘉義，不過信眾人潮及陪同車輛還是不在少數。隨後鑾轎被迎接到新港南崙村，由地方仕紳進行參拜。翁章梁及何達煌對於大甲媽來到嘉義直說是嘉義人的福氣，也感謝剛出院的鎮瀾宮董事長顏清標於疫情解封就力挺此次出巡。

大甲媽西螺福興宮南下　顏清標暴瘦陪走

大甲媽西螺福興宮南下　顏清標暴瘦陪走

2員警炸傷　放炮男：不知會兩旁炸

2員警炸傷　放炮男：不知會兩旁炸

大甲媽36執士被打傷！鄭銘坤：對方希望不要追究

大甲媽36執士被打傷！鄭銘坤：對方希望不要追究

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

關鍵字：

豬鬃新港奉天宮大甲媽

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面