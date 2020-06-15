大甲媽祝壽大典改奉天宮廟內舉行　拜豬公求智慧毛只剩1頭

▲大甲媽新港媽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

1988年大甲鎮瀾宮媽祖第一次遶境嘉義縣新港鄉，祝壽大典就是在奉天宮正殿舉行，33年後受疫情影響，大甲媽取消14年前移往廟埕廣場搭起聖台舉行的祝壽大典，改在廟內舉行祭典，對老一輩的新港鄉民和信眾而言，彷彿穿越時空回到當年的團拜盛況，喚起不少鄉親珍貴的記憶。往年數十頭豬可以讓民眾拔鬃毛藉以象徵「長智慧」，今年改以麵羊和麵豬，典禮後將分享給信徒吃平安。

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▲以往拜豬公都20隻今年僅有1隻。（圖／記者翁伊森翻攝）

大甲媽14日抵達新港，晚間入廟安座，原訂15日下午8時在廟埕舉行的祝壽大典，基於防疫和避免引發群聚感染疑慮，改在正殿舉行隆重的團拜儀式。吉時一到，縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌率各宮廟代表頂禮膜拜，虔誠祝禱，傳誦媽祖護民的傳奇，並祈求媽祖和天上眾神庇佑國泰民安，新冠肺炎早日遠離，人民安居樂業。

▲翁章梁等人奉天宮團拜大甲媽新港媽。（圖／記者翁伊森翻攝）

廟方人員表示，33年前大甲鎮瀾宮媽祖首次遶境新港，當時新港小鎮萬人空巷，祝壽大典就是在奉天宮正殿舉行，由於大殿空間有限，為了讓來自全國的信眾近距離親近媽祖神威，1997年起祝壽大典才移往奉天宮正前方搭設祭壇盛大舉行。

雖然疫情漸緩，但大型宗教活動仍不可掉以輕心，嘉義縣政府和廟方做好各項防疫準備，祝壽大典取消，改在廟內舉行隆重莊嚴的團拜儀式，儀式結束後開放信眾入廟參拜，進出廟內嚴格管制人數，有進才有出。

受到疫情影響，今年隨駕進香的信眾明顯減少，團拜儀式進行當下，奉天宮周邊仍擠滿信徒，人手一支擊上媽祖進香令旗的清香，從各個方向面向宮門正殿，祈求媽祖護佑蒼生。

大甲媽團拜祭儀歷時近1個多小時結束，15日深夜9時在正殿舉行回駕大典，10時起駕回程。

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