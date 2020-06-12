趁老婆去酒店上班…台南男「強上繼女4次」！完事後一起洗澡　她7年後崩潰了

▲台南一名女學生遭繼父4度性侵，7年後才告訴輔導老師。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台南報導

台南一名女學生小琳（化名）國小三年級時遭繼父阿勁（化名）性侵，她當時因母親外出工作，怕被責罵因此不敢拒絕，孰料，對方竟欺她年幼4度出手，7年後她回憶起這段往事，崩潰向學校輔導老師哭訴。法院審理後，判這名繼父有期徒刑3年4月，可上訴。

小琳回憶事發經過表示，她與父母親共用一個房間，母親都是晚上出門上班，當時她躺在床上看電視，繼父就躺在一旁，接著突然伸手撫摸她的下體，她趕緊將繼父的手拍掉反抗，沒想到繼父竟然說，「是不能摸嗎？你是我女兒！」，隔幾日後繼父竟強脫內褲，性侵得逞，完事後還叫她一起去洗澡，2011年9月至2012年6月間便4度下手，多年後才不小心向輔導老師講出此事。

小琳國中輔導老師證稱，小琳原先在與她聊考完會考後的一些事情，之後聊到繼父時表示，「父親以前對我做很過分的事情」，接著透露繼父曾趁著媽媽去酒店上班時性侵她。她透露，小琳談起此事時，情緒非常激動，不斷落淚，還向她哭訴，自己是上了健康教育課程之後，才知道遭繼父性侵。

雖然阿勁辯稱，老婆出門時，他都會帶小琳出門，2人並沒有單獨待在租屋處，否認性侵繼女；阿勁的辯護人則稱，小琳曾不滿阿勁的管教，認為小琳有心懷怨恨誣告阿勁的可能，且小琳多次的證述不一，指稱小琳所說的話顯然與事實不符。

法院勘驗各項事證後，認為事發時小琳年僅9歲，事後重要情節供述前後都一致，不能因案發年份、地點的描述偶有缺漏就不採信她的說詞，且審酌小琳平時與阿勁相處良好，在警詢跟偵查中更數度說到，「我不想要爸爸被關，因為爸爸對我很好，他也很愛我」，也沒有必要自毀名譽誣陷繼父，最後依對未滿14歲女子性交罪，判阿勁有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

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