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顏清標瘦一大圈！堅持撐著陪隊伍走　大甲媽西螺福興宮啟程南下

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▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恆父子與西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎緩緩步出廟門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恒父子與西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎步出廟門。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恒父子掌轎起駕，鑾轎緩緩步出福興宮廟門，於廟前廣場顏清標將扶轎交給西螺福興宮董事長楊文鐘。福興宮廟埕、周遭擠滿上萬民眾恭送大甲媽祖啟程，晚間大甲鎮瀾宮董事長於西螺休息，發表對全國關心媽祖的信眾表達感謝，14日（周日）將親自扶轎進入新港奉天宮，並主持安座大典。

顏清標參與遶境全程茹素，品嚐素食小籠包，誇讚素餐好吃不油膩，對於原定遶境活動不出席，由顏寬恒代走，但覺得身體狀況許可，下午也決定下車掌轎進入雲林，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，流汗流多對傷口不好，醫生建議不管步行路程遠近，只要有流汗就怕會造成感染影響復原。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恆父子與西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎緩緩步出廟門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，廟埕、周遭擠滿上萬民眾恭送大甲媽祖啟程。（圖／記者蔡佩旻攝）

顏清標說，醫囑是應避免步行，不然自己很喜歡走路，現在確實無法像以前那樣健步如飛，目前就盡量將腳程放慢，所以也向媽祖婆說今年無法與祂同行全程參與，也並非是挑地區地段步行，非常希望自己可以每個地方都能跟著走，但今年狀況真的是心有餘而力不足，開刀距今剛好一個月，一般來說動這樣手術的人可能都還沒出院，所以最主要是虔誠的心追隨媽祖，祈求媽祖婆庇佑所有來參與的民眾、香客，都能夠平安健康。

顏清標更說，與福興宮董事長楊文鐘兄弟倆的情誼2、30年，可以說平時就常常來訪，除了到福興宮也會到家中看看楊董母親，所以跟著大甲媽祖「走出台灣人的人情味」，大家越走越健康，比較不好意思的地方是，「防疫期間我自己也不能感冒或是感染之類，所以我自己都必須戴口罩，為了大家安全這有點沒禮貌比較歹勢。」

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恆父子與西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎緩緩步出廟門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標與拜訪西螺福興宮楊董事長母親，閒話家常氣色佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

顏清標說，西螺一年來很多趟，與楊董事長賢昆仲感情就跟兄弟一樣，所以特別感謝西螺人這麼熱情，沿路補給站應有盡有，證明西螺人的人情味濃厚，回程也還得再來西螺打擾一次，去程全素回程有的人可吃葷食，想吃什麼都有，真的感謝大家。

「這回無法與大家、與大甲媽祖陪同步行的路段，我在這裡向大家抱歉，也讓大甲鎮瀾宮的董事比較辛苦，大家輪班在護轎，自己身體狀況比較力不從心，走快一些或是說話快一點就會較喘，但我還是希望自己能走多少算多少來陪媽祖，醫師叮囑不能勉強、強迫自己，也感謝大家關心，沿路隨香客及民眾看到我都幫我加油，非常感動」，顏清標祝福西螺福興宮香火鼎盛，兩宮情誼永固，也感謝楊文鐘董事長與常務董事楊文祥兄弟倆。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恆父子與西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎緩緩步出廟門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前立法委員顏寬恒對於父親執意參與活動感到擔心，陪伴重點就是盯著讓他多休息。（圖／記者蔡佩旻攝）

兒子、前立法委員顏寬恒表示，先感謝好朋友們的關心，醫生也叮囑過父親暫時不適合參加遶境活動，尤其人多的地方也要特別注意怕會比較容易感染細菌，但老實說，爸爸個性就是這樣，家人都很擔心也多加勸說，但爸爸不是放不下心，他認為這是他的「責任」，父親的責任感很重，雖明知道大甲鎮瀾宮的董監事會與所有團體、志工大家對遶境活動行之有年，都很有經驗。

顏寬恒接著說，今年從準備到啟程的時間較為緊湊，許多志工來不及請假，加上配合中央防疫措施，參與人數銳減，並且取消鑽轎底的活動及縮小規模盡量盡善盡美，「父親不放心的就是，總覺得這是份屬於他的責任，儘管身旁的親人、友人屢勸，但他還是覺得就是順路南下走走看看老朋友聯繫感情，視身體狀況能休息就休息，但我還是覺得要多加休息才是，尤其家人其實都希望他能回家休息」。另外，醫師別叮囑吃的部分也必須盡量簡單，遶境期間茹素就比要不擔心，重點就是盯著讓他多休息。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚10點再度從西螺福興宮起駕南下，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與顏寬恆父子與西螺福興宮董事長楊文鐘扶轎緩緩步出廟門。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標參與遶境全程茹素，品嚐素食小籠包，誇讚素餐好吃不油膩。（圖／記者蔡佩旻攝）


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