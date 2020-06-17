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縣市議員財產僅申報不須公開上網　王婉諭提修法要求比照立委

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▲▼立委王婉諭舉行「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭召開「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭17日表示，現行《公職人員財產申報法》有法律漏洞，雖規定地方議員需進行財產申報，卻不用比照立法委員被公開檢視，因此她將在立法院下個會期提出《公職人員財產申報法》修正草案，要求議員財產申報應比照立法委員公開上網，並以開放格式釋出。

依照《公職人員財產申報法》第6條規定，總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣市長等人員之申報資料，除進行財產申報，應定期刊登政府公報並上網公告。

王婉諭17日上午與公督盟副執行長田君陽、開放文化基金會法制顧問林誠夏、台南新芽理事嚴婉玲於立法院召開「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會，針對《公職人員財產申報法》第6條條文提出修正草案。

▲▼立委王婉諭舉行「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭召開「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王婉諭表示，「公開透明」一直是時代力量重視的價值，民意代表包括財產及推動的法案，都應被公民完整監督與檢視，然而現行的《公職人員財產申報法》卻存在漏洞，雖然規定地方議員需進行財產申報，卻不用比照立法委員被公開檢視。

王婉諭說，她將在下會期提出《公職人員財產申報法》修正草案，除了總統、副總統、直轄市長、縣市長、立法委員以外，直轄市議員、縣市議員也應比照將財產公開上網，且申報資料要以開放格式釋出，以在網路上公開為主，並取消製作實體公報的成本。

田君陽認為，縣市與直轄市議員的地位不亞於立法委員，每年要把關約新台幣1兆元的縣市政府預算，把持地方財政命脈的議員們權力非常大，但現行財產申報制度卻是「一國兩制」，直轄市長的財產資料可隨時在網路上查詢到，但縣市議員的財產資料卻必須親自到監察院申請查閱。

田君陽指出，「限地查閱」的制度就是一條死胡同，對比網路上的公開透明，到監察院申請查閱時不能拍照、抄錄、錄影以及攜出，甚至還限時30分鐘，造成現行的查閱制度看得到、查不到，監察院反而成為議員們的保護傘，讓原本應該公開透明的制度，卻變相保護地方人馬。

▲▼立委王婉諭舉行「讓陽光照進議會，地方議員財產應公開上網」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

林誠夏則表示，民主資料要更進步，政府資料就要更開放；嚴婉玲也認為，地方政治長期以來被視為派系、黑金操控嚴重，地方議會更經常發生議員詐領助理費或收受工程回扣賄款等弊案，應該透過修法讓陽光法案照進地方政治，「一旦要開放財產申報到網路，就會讓議員覺得增加洗錢的難度」，也是促進政治公平的可能。　

王婉諭表示，此次提出的《公職人員財產申報法》修正草案，是為了補齊現行法規上的漏洞，也將在下個會期開議後送案，她呼籲能夠透過修法儘速補齊法規漏洞，也認為必須有更完整的法律規定，來保障公民知的權利。

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