醫材會議「健保署長李伯璋講到哽咽」！台大醫：他是我們和官員的折衝者

▲陳時中親自主持醫材自費上限爭議討論會。（圖／健保署提供，下同）

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健保署幫8大類、352項醫材訂定自付差額上限，引發醫界怒火，衛福部長陳時中今（13）日親自主持「保險對像自付差額類別之特殊材料8大類核定費用」討論會，晚間5時28分得出初步結論，8月1日上路會暫緩。會後有與會的施景中醫師透露，健保署署長李伯璋在會議上講到哽咽。

健保幫八大類、352項自付醫材訂差額給付上限，天花板價的8類差額給付特材，以心臟科5類佔最多，其次為眼科、骨科，引發醫界反彈，台大婦產科名醫施景中今也出席了討論會，會後就發文表示，健保署署長李伯璋在會議上講到哽咽，「公門服務的壓力真的很大」，引發許多網友留言討論，有人認為「是被下屬捅簍子」、「全部醫護都會哭吧！」，也有人表示署長「換人當就不用哽咽了啦」，施景中則隨即在底下留言回覆「換人一定更糟」。

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其實在討論會的前一天，施景中就已在臉書上透露自己被找去參加討論會，更提到李伯璋曾對他表示「健保需要持續的改革」，施景中回憶，當初李伯璋要去當「醫界人人詬病的健保署長官」時，連當醫生的兒子都不諒解，且薪水也比原本的職位少很多，「如果不是懷著崇高理想，他不用這樣做」，認為這場討論會的召開，代表醫界反彈的聲音被聽到了，「長官不是全部都是塑膠」。

▲健保署署長李伯璋在會議上講到哽咽。

討論會最後在晚間5時28分得出初步結論，8月1日上路會暫緩，會先把極端問題與資訊建立起來。陳時中表示，會議中發言都非常踴躍，一開始氣氛比較緊張，但後來慢慢有共識。醫界、醫學中心有做意見表達，消費者也有發言。因為議題牽扯很大，會牽扯到長遠議題，會暫緩處理。

第一步先處理極端情況，第二把醫病關係弄好，建立資訊公開，更友善的平台，讓消費者看得懂，有充分選擇權，如治療內容、副作用等，因此決議新制暫緩，等2個月內召集一次會議，再來作討論。