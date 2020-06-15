　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

健保自費醫材設天花板「效益不大」　蔡壁如：政務官要為自己政策辯護

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民眾黨不分區立委蔡壁如接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民眾黨不分區立委蔡壁如接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者楊亞璇／台北報導

健保醫材自費上限新制引發爭議後，暫緩實施。對此，民眾黨立委蔡壁如15日在專訪表示，她支持政策，但她認為「效益不大」，建議內容應做修正，與醫學會溝通後，能放寬並改由學會定價。蔡壁如也批評，政務官要為自己政策辯護，「這是政府部門要做的事」。

對於政府自費醫材政策轉彎，蔡壁如表示，醫生端立場認為「政府管太多」，但從病患端來觀察，一般病患大則多非常信任醫生，因此醫生推薦的醫材，病患再缺錢都會聽醫生建議。

蔡壁如認為，健保署原先立意良好，應是當健保署與醫學會當中溝通出現問題，雖然她支持此政策，但「效益不大」，建議內容應做修正，與醫學會溝通後，能放寬並改由學會定價。

蔡壁如強調，政務官要為自己政策辯護，「這是政府部門要做的事」，她在任職立委後發現蔡英文一些政見後來都不做，先不提港澳條例，財政紀律、屯房稅時價登陸、礦業法是否要修，她指民進黨政府慣以「輿論治國」，常因輿論猛攻導致政策轉彎或收手，此次自費醫材都應要溝通。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
釣大魚請女友全家吃　一夥人吃下肚…被告知是有毒「非食用魚類」
恆春0負評民宿老闆砸車…脫口「就是工人的貨車」！
史上最大宗3500公斤「喵喵」曝光！市價70億…蔡英文都來看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

是否輔選高雄市長？　侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙

健保自費醫材設天花板「效益不大」　蔡壁如：政務官要為自己政策辯護

外交部捍衛釣魚台主權　那霸辦事處2度去電警告石垣市長

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名」

敬老卡加碼延期公佈　黃珊珊：不希望北市有加碼之亂

國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台　陳玉珍擬安排「登島」考察

幫女兒蘇巧慧跟蔡英文喬中常委？　蘇貞昌親口回應了

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

是否輔選高雄市長？　侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙

健保自費醫材設天花板「效益不大」　蔡壁如：政務官要為自己政策辯護

外交部捍衛釣魚台主權　那霸辦事處2度去電警告石垣市長

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名」

敬老卡加碼延期公佈　黃珊珊：不希望北市有加碼之亂

國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台　陳玉珍擬安排「登島」考察

幫女兒蘇巧慧跟蔡英文喬中常委？　蘇貞昌親口回應了

把家寫成「厝」　閩南語漢字專家：自己在詛咒自己

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

雞排妹「3個月菜鳥」股票爽撈50萬！曾被交易員勸退...她堅持：26歲人生解鎖

「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

「這條街最醜房」！夫妻倆買下「灌入時尚元素」　超美落地窗秒成當地網紅景點

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

北京疫情傳播鏈已跨省！河北一家四人染疫「6歲女童去過幼稚園」

單驥／廣明光電滅頂賠償案：科技戰後的法律戰

鳳凰旅行社通過配息1.25元股利　加強金馬澎離島行程穩營運

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲高

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

市長敗選後...陳其邁「列20個錯誤」在電腦上

杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

陳其邁：高雄要重開機　與韓還是朋友

點名罷免3綠委！凱道抗議竟喊：槍斃蔡英文　警方回應了

韓國瑜遭解職後…高市府代理局處長全到位！

杏仁哥點名罷免4民代！韓粉激喊：開戰啦

韓國瑜被罷免前淡淡說了這句話

遭杏仁哥譏諷「嫖妓議員」高喊罷免！陳致中回應了

更多熱門

相關新聞

「藍白合作」無果…將親自出戰？　蔡壁如：最後一刻再來決定

「藍白合作」無果…將親自出戰？　蔡壁如：最後一刻再來決定

高雄市長補選將於8月15日舉行投票，民眾黨立委蔡壁如表態，希望與國民黨「藍白合作」，共推一位無黨籍在地人選，重演2014年柯文哲以無黨籍參選台北市長的「綠白合作」，不過，國民黨市議員李雅靜公開表態參選意願，不分區立委吳怡玎也被視為人選之一。對於若合作無果，是否會親自出戰？蔡壁如今（15）日表示，最後一刻再來決定。

白藍合作拚補選？　國民黨說話了

白藍合作拚補選？　國民黨說話了

高雄補選複製2014　蔡壁如喊話國民黨共推無黨籍人選

高雄補選複製2014　蔡壁如喊話國民黨共推無黨籍人選

柯文哲：蔡壁如確定不會參選高雄市長補選

柯文哲：蔡壁如確定不會參選高雄市長補選

蔡壁如沒意願參與高雄補選

蔡壁如沒意願參與高雄補選

關鍵字：

蔡壁如

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面