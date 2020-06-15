健保自費醫材設天花板「效益不大」　蔡壁如：政務官要為自己政策辯護

▲民眾黨不分區立委蔡壁如接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者楊亞璇／台北報導

健保醫材自費上限新制引發爭議後，暫緩實施。對此，民眾黨立委蔡壁如15日在專訪表示，她支持政策，但她認為「效益不大」，建議內容應做修正，與醫學會溝通後，能放寬並改由學會定價。蔡壁如也批評，政務官要為自己政策辯護，「這是政府部門要做的事」。

對於政府自費醫材政策轉彎，蔡壁如表示，醫生端立場認為「政府管太多」，但從病患端來觀察，一般病患大則多非常信任醫生，因此醫生推薦的醫材，病患再缺錢都會聽醫生建議。

蔡壁如認為，健保署原先立意良好，應是當健保署與醫學會當中溝通出現問題，雖然她支持此政策，但「效益不大」，建議內容應做修正，與醫學會溝通後，能放寬並改由學會定價。

蔡壁如強調，政務官要為自己政策辯護，「這是政府部門要做的事」，她在任職立委後發現蔡英文一些政見後來都不做，先不提港澳條例，財政紀律、屯房稅時價登陸、礦業法是否要修，她指民進黨政府慣以「輿論治國」，常因輿論猛攻導致政策轉彎或收手，此次自費醫材都應要溝通。

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