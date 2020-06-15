　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

司法女神，天秤（圖／視覺中國CFP）

▲具有法官或檢察官身分時不得同時兼任律師職務，以免影響法官審判。（圖／視覺中國CFP）

從影劇、小說當中或許曾看過有人同時身具檢察官與律師身分，在不同時刻以不同身分「參戰」的劇情，不過在台灣其實是不能這麼做的，具有法官或檢察官身分時不得同時兼任律師職務。

前南投地檢署檢察官王全中就因為在檢察官任職期間，於胞妹所涉及的刑事訴訟案件中以辯護人身分自居且積極參與相關程序，甚至還多次清楚表達自己具有檢察官身分，最終因違反《法官法》與檢察官倫理規範而遭到彈劾。

《法官法》：檢察官不得兼任影響審判之職務

《法官法》第86條中寫到，「檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人」，且為保持檢察官追訴犯罪、執行職務的獨立與公信力，亦規定檢察官不得兼任其他足以影響法官獨立審判之職務（《法官法》第89條準用同法第16條之規定）。

《法官法》第16條中規定，法官不得兼任下列職務或業務：1.中央或地方各級民意代表；2.公務員服務法規所規定公務員不得兼任之職務；3.司法機關以外其他機關之法規、訴願審議委員會委員或公務人員保障暨培訓委員會委員；4.各級私立學校董事、監察人或其他負責人；5.其他足以影響法官獨立審判或與其職業倫理、職位尊嚴不相容之職務或業務。

此外，《律師法》中亦規定律師需要加入律師公會，不然不得執行職務，所以現任法官或檢察官因為沒有辦法加入律師公會，光從這一點就不能夠以律師身分執業了。

監委彈劾：檢察官兼任律師恐損害司法信賴

王全中前檢察官在檢察官任職期間，曾因聲請擔任其親人所涉之行政訴訟案件之代理人而引發爭議，經過民眾檢舉後，南投地檢署第一次僅「促請注意」，沒想到他仍故意違反規定，之後在其胞妹所涉之刑事案件中擔任辯護人，提及自己具有律師資格且有豐富的實務經驗，並多次提到自己的檢察官身分，以證明自己有足夠的能力擔任辯護人。

他明示自己檢察官身分的行為，被監察院認為是利用其職務權勢或關係謀求利益，且可能對負責該個案偵查之檢察官或審判之法官造成不言可喻之壓力，因而造成人民對司法的獨立與公正產生質疑，也會對檢察官職務的尊嚴及社會的信賴有所損害，他因違反相關法律而遭到彈劾。

大部分的司法官也都具有律師資格，但是具備資格與能夠執業是兩件事。雖然說司法官能否兼任律師或許也還有討論與修法的空間，但是既然現行的體制明確規定著兼職的限制，王前檢察官在收到警告後卻仍堅持不守規定，身為執法人員卻帶頭做了不良的示範。（本文轉載自法操FOLLAW

好文推薦

給說法／【公務員懲戒制度修法】懲戒法院制度上線

給說法／【通姦釋憲】提告通姦民刑事各審結果大不同

給說法／警抓無照少年卻踹頭　執法過當恐涉傷害罪

法操，司法監督網路媒體。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
「台灣豬」今晚除名口蹄疫區！暌違23年重新進軍國際外銷
陳時中挨轟沒人性！　她揭父喪「告別式僅8人到場」
威力彩7.9億連槓35期　「4星座」財運最旺！小撇步加持機率
日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

妹妹陷3案！前檢察官違法幫打官司遭彈劾　監察院：嚴重損害司法公信

不滿年金改革羞辱軍公教　王全中怒辭檢察官批橘袍參選立委

快訊／蔡英文就職演說中英版全文　誓言打造一個更好的國家

為免官官相護　民間望《法官法》子法增加非法律人評委

高榮志／陳師孟提出司法問題？最後還是「政治解決」？

立院三讀《律師法》　杜絕貪污司法官轉任律師

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

台中16歲妹借BMW開去夜店！油門「一拜」撞路樹　車商曝超慘下場

台中購物節7月開跑　消費3千元振興券有1116次抽獎機會不中都難

寶璣女錶長出優美寶石海草　想看時間請找三角形鑽石

168斷食不適用每個人！營養師舉例「人體＝汽車」秒懂　出現焦躁、掉髮快停

直擊北京／入城設攔路點！ 台商百貨防疫升級...心痛「人潮瞬間減少」

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

法律熱門新聞

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

蔡正傑／改裝選物販賣機之刑責

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

住屋漏水相關法律問題

警官輔導駭客學生　變身資安公司CEO

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

樂團主唱遭酒駕肇事　許男認罪

更多熱門

相關新聞

菜鳥帶女學員潛水溺斃　3教練判刑定讞

菜鳥帶女學員潛水溺斃　3教練判刑定讞

從事金融業的祝姓女子，2016年7月底在新北市貢寮區參加潛水訓練末堂課，當時本應由十餘年潛水經驗廖姓教練帶隊，但廖男卻要求另外2名經驗不到5天的新教練帶下海，結果祝女脫隊溺斃。廖男等3人被依過失致死罪起訴，廖男事後賠償179萬元取得和解。最高法院15日將3人分別判刑7到9月，並宣告緩刑定讞。

前桃園經發局長索賄遭監院無異彈劾

前桃園經發局長索賄遭監院無異彈劾

陪審參審併行　要許宗力公開辯論

陪審參審併行　要許宗力公開辯論

突襲行政院案逆轉有罪　律團聲請釋憲

突襲行政院案逆轉有罪　律團聲請釋憲

役男女嬰旁性侵少婦　判刑8年定讞

役男女嬰旁性侵少婦　判刑8年定讞

關鍵字：

法律司改人權王全中法官法律師法監察院南投地檢署

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面