國家人權委員8/1上路有困難　監察院：政院未核定員額

▲ 監察院。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文於1月8日公布「監察院國家人權委員會組織法」，而國家人權委員是否能於8月1日正式運作，成為外界關注的議題。對此，監察院16日表示，行政院至今仍未核給任何員額，恐影響人權委員會掛牌上路的時程。

立法院三讀通過國家人權委員會組織法後，監察院即積極展開各項籌備工作，規劃新增人員辦公房舍；整合監委共識，如期於5月12日通過監察法修正草案，函請立法院審議外，並早於2月7日即去函行政院請增預算員額及所需經費。但行政院迄未核定預算員額，監察院無法進用人員。

監察院指出，主計總處雖已於3月31日函復同意監察院動支第2預備金，但最重要的預算員額，監察院雖多次與行政院人事行政總處協調，但行政院至今仍未核給任何員額，相關人事作業完全無法啟動。

由於國家人權委員會相關行政人員的進用，依法必須透過對外公告、面試、甄選等行政程序，需要一定作業時間，而依公務人員任用法規定，院長張博雅於卸任前1個月不能發布人事命令，行政院遲遲未核定預算員額，確實已經影響國家人權委員會人員配置規劃作業，可能會造成今年8月1日該會掛牌，卻無專職行政人員的窘境，對於該會業務的推動，將造成嚴重影響。

昨日監察院人權保障委員會會議中，副院長及多位監委表達高度關切，希望各有關機關能儘速回應，並認為現階段監察院面對的困難，並非該院所能單獨處理，為避免外界誤解，該院有必要將上開情形適時對外說明。

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