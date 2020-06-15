黃光芹支持醫材設天花板　批高層見醫師退群組嚇得喊停

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

健保署幫8大類、352項醫材訂定自付差額上限，引發醫界怒火，衛福部長陳時中13日宣布，8月1日上路會暫緩，先處理極端專況，把醫病關係弄好，建立資訊公開的友善平台，讓消費者看得懂、有充分選擇權，等2個月內召集一次會議，再來討論。對此，資深媒體人黃光芹批評，執政黨高層見醫師退群組嚇得喊停。

黃光芹15日在臉書表示，醫材價飛，即使健保補助，「賓利級」的高價醫材，仍令小民高不可攀，衛福部和健保署訂出平準機制，哪裡錯了？醫界既得利益遭到衝撞，立刻跳脚，執政高層見醫師退群組，嚇得喊停，陳時中和健保署署長李伯璋署長被蓋火鍋，陳時中立刻說不一定要做，「那請問幹嘛要端出來？」

對於陳時中挨批政策推出前，沒做好溝通，讓所有相關人員都了解，黃光芹則說，都開44次會議，問題並非溝通不足，而是敢不敢的問題，「之前軍公教改都敢揮刀，現在遇到醫界既得利益，就嚇得縮手。改革要不要做？健保破產要不要管？小老百姓權益要不要顧？」

貼文一出，網友紛紛留言回應「你的分析讓我們明白」、「光芹姐分析到位，但醫界的紛紛出來跳腳，我看目前會沒完沒了，反正改革勢必真得會流血」、「應該是擋人財路4個字，賺的人永遠嫌不夠」。

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