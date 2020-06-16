國民黨團批綠主張廢考監人事卻「提好提滿」：最後一屆還想酬庸吃到飽

▲國民黨團召開「廢考監攏系假 喬監委特別搞缸」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院6月底將召開臨時會，處理監察院、考試院人事同意權案，總統府預計本周公布監委提名名單。立法院國民黨團16日召開記者會，痛批民進黨一直主張修憲廢考監，執政後不但不積極推動，人事還「提好提滿」。黨團總召林為洲直呼，民進黨廢考監前的最後一屆還想酬庸「吃到飽」，黨團將反對行使考監人事同意權。此外，之後修憲委員會廢考監一案，國民黨則表態不會反對。

林為洲指出，監察委員、院長、副院長的咨文預計本週五送達立院，然而，民進黨立委吳思瑤、陳亭妃都有廢除考監的修憲案，她們認為監察院職權可以併到立法院，考試院職權可以併到行政院，還能幫國庫省很多錢，例如監院整個年度可省下8億，以及27位監委每一年約300萬，院長560萬，副院長約300多萬。

林為洲批評，民進黨一邊提修憲廢考監，這次提名卻又「提好提滿」，實在很錯亂，「民進黨一向主張廢考監 ，執政後卻不積極推動，碰到提名時，看到有位子可佔、有薪水可領，又不捨得放棄，這是什麼心態？ 」

林為洲表示，馬英九時代曾經提名被杯葛，後來沒通過的也就沒有再補提名，並不會因為可以領錢就提滿，最後也沒影響考監運作，現在民進黨自打臉，過去每次強烈杯葛說考監是憲政怪獸，批評得體無完膚，現在卻說回歸憲法，占滿酬庸肥貓領高薪。

首席副書記長林奕華也痛批，民進黨就是典型雙標黨，立院第九屆有提案，卻不敢成立修憲委員會，這是廢除考監的第一騙；蔡英文打臉自己的政治主張，提好提滿則是第二騙 ，發言人還混淆視聽說有提案，但沒有修憲就沒辦法廢考監，這是第三騙。

林奕華表示，前總統陳水扁曾讓監委出缺三年半，民進黨那時有說違憲嗎？可見監委出缺並不影響政務，只影響人事酬庸，民進黨能不能守住廢監院的理念，從提名上就可看出來。

林為洲強調，現在就是廢除考監的最好時刻， 國民黨提出兩點主張，第一，民進黨廢考監前還要酬庸，最後一屆還要「吃到飽」，國民黨團反對行使考監人事同意權；第二，國民黨團對於修憲委員會持開放態度，不會反對廢考監，這也是藍綠的共識，也代表將來廢考監的憲改提案可能通過，「這個時機你還要提最後一屆，給他們領錢酬庸嗎？」

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