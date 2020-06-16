　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團批綠主張廢考監人事卻「提好提滿」：最後一屆還想酬庸吃到飽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨團召開「廢考監攏系假 喬監委特別搞缸」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨團召開「廢考監攏系假 喬監委特別搞缸」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院6月底將召開臨時會，處理監察院、考試院人事同意權案，總統府預計本周公布監委提名名單。立法院國民黨團16日召開記者會，痛批民進黨一直主張修憲廢考監，執政後不但不積極推動，人事還「提好提滿」。黨團總召林為洲直呼，民進黨廢考監前的最後一屆還想酬庸「吃到飽」，黨團將反對行使考監人事同意權。此外，之後修憲委員會廢考監一案，國民黨則表態不會反對。

林為洲指出，監察委員、院長、副院長的咨文預計本週五送達立院，然而，民進黨立委吳思瑤、陳亭妃都有廢除考監的修憲案，她們認為監察院職權可以併到立法院，考試院職權可以併到行政院，還能幫國庫省很多錢，例如監院整個年度可省下8億，以及27位監委每一年約300萬，院長560萬，副院長約300多萬。

林為洲批評，民進黨一邊提修憲廢考監，這次提名卻又「提好提滿」，實在很錯亂，「民進黨一向主張廢考監 ，執政後卻不積極推動，碰到提名時，看到有位子可佔、有薪水可領，又不捨得放棄，這是什麼心態？ 」

林為洲表示，馬英九時代曾經提名被杯葛，後來沒通過的也就沒有再補提名，並不會因為可以領錢就提滿，最後也沒影響考監運作，現在民進黨自打臉，過去每次強烈杯葛說考監是憲政怪獸，批評得體無完膚，現在卻說回歸憲法，占滿酬庸肥貓領高薪。

首席副書記長林奕華也痛批，民進黨就是典型雙標黨，立院第九屆有提案，卻不敢成立修憲委員會，這是廢除考監的第一騙；蔡英文打臉自己的政治主張，提好提滿則是第二騙 ，發言人還混淆視聽說有提案，但沒有修憲就沒辦法廢考監，這是第三騙。

林奕華表示，前總統陳水扁曾讓監委出缺三年半，民進黨那時有說違憲嗎？可見監委出缺並不影響政務，只影響人事酬庸，民進黨能不能守住廢監院的理念，從提名上就可看出來。

林為洲強調，現在就是廢除考監的最好時刻， 國民黨提出兩點主張，第一，民進黨廢考監前還要酬庸，最後一屆還要「吃到飽」，國民黨團反對行使考監人事同意權；第二，國民黨團對於修憲委員會持開放態度，不會反對廢考監，這也是藍綠的共識，也代表將來廢考監的憲改提案可能通過，「這個時機你還要提最後一屆，給他們領錢酬庸嗎？」

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
獨／游否希認愛「圈內知名團員」！　等生完小孩再秘密結婚
內湖路邊「6000萬超跑神獸」！全台僅10輛…車主身份曝：霸
快訊／懸賞200萬10天找到人了！　屏安醫院副院長虛弱躺河床
快訊／基隆17歲少年雙載自撞命危！　16歲少女頭部重擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確定不是「口譯哥」趙怡翔　外交部禮賓處長鄭榮俊任駐美副代表

蔡英文、蘇揆逛九份大啖芋圓　侯友宜：今天看報紙才知道

雲端最前線／藍綠再戰高雄市！吳怡玎對決陳其邁？

國民黨團批綠主張廢考監人事卻「提好提滿」：最後一屆還想酬庸吃到飽

曾挺蔡英文…如今外館名片刪台灣　前外交官失望：被打一巴掌

吃豬肉不一定要自己殺豬　盧秀燕：拆掉40年的肉品市場毒瘤

批「政富二代」PK吳怡玎？　曾尹儷：國民黨大破大立才能翻身

外交官名片統一格式無「台灣」？ 外交部解釋關鍵原因

「不需要每天見面」　蔡壁如：柯文哲絕對信任我「不是問題」

陳以信：外交部擬統一駐外人員名片格式「不是壞事早該做」

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

確定不是「口譯哥」趙怡翔　外交部禮賓處長鄭榮俊任駐美副代表

蔡英文、蘇揆逛九份大啖芋圓　侯友宜：今天看報紙才知道

雲端最前線／藍綠再戰高雄市！吳怡玎對決陳其邁？

國民黨團批綠主張廢考監人事卻「提好提滿」：最後一屆還想酬庸吃到飽

曾挺蔡英文…如今外館名片刪台灣　前外交官失望：被打一巴掌

吃豬肉不一定要自己殺豬　盧秀燕：拆掉40年的肉品市場毒瘤

批「政富二代」PK吳怡玎？　曾尹儷：國民黨大破大立才能翻身

外交官名片統一格式無「台灣」？ 外交部解釋關鍵原因

「不需要每天見面」　蔡壁如：柯文哲絕對信任我「不是問題」

陳以信：外交部擬統一駐外人員名片格式「不是壞事早該做」

陳師孟約詢法官 監委vs.法官大辯論 開啟潘朵拉的盒子｜行動法庭 第69集

17歲香港女孩獨闖台灣　擠進AKB48 Team TP再戰《DD52》

呂文婉當12年車伕！　高顏值女兒曝光...立志幫助窮人「如願考上東吳法律系」

基隆人也愛吃！隱藏版邪惡「咖哩炒麵」　麵條Q彈、口味濃郁

男星機車路考直線7秒握拳激喊：我過了！　下一秒「悲劇了」他掉地獄崩潰：為什麼

小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

確定不是「口譯哥」趙怡翔　外交部禮賓處長鄭榮俊任駐美副代表

蔡英文、蘇揆逛九份大啖芋圓　侯友宜：今天看報紙才知道

房價持穩、利息低　亞昕姚連地：這時候買還是比租便宜

大賣場垃圾桶歡迎試踩！一看3號選手「凹陷一個洞」超慘　網笑炸：誤會大了

政治熱門新聞

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

釣魚台辦比賽　周玉蔻狂酸蔣萬安

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

黃捷無懼罷免　清捷隊35字回應！最新連署數字曝

「罷免王浩宇」粉專宣布連署突破5萬人

退出綠黨挨轟背骨仔！王浩宇揭真相

影／曾嗆韓國瑜「愛說謊」...陳其邁回雄中　學弟狂吼：市長好！

陳時中被蔡英文、蘇貞昌圍剿？　林飛帆4個字評論

蘇貞昌趁機踹陳時中一腳？　行政院回應了！

血滴子升級為太后　蔡壁如成黨內鬥爭最大箭靶

信用卡嗶不進北捷？悠遊卡打臉

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

快訊／17日請辭副院長拚補選？陳其邁鬆口了

杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

更多熱門

相關新聞

自費醫材上限挨轟！8月上路急轉彎喊卡

自費醫材上限挨轟！8月上路急轉彎喊卡

民進黨中常會17日將徵召提名行政院副院長陳其邁參選。據了解，有別於陳其邁2018年參選高雄市長「不設競選總部」的佛系參選，這次補選不僅將成立競選總部，更以「有市長，會做事」作為競選主軸。而藍營則傳出立委吳怡玎出線機會大，藍綠將在高雄市補選再次對決？《雲端最前線》16日邀請高雄市議員高閔琳、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

批「政富二代」PK吳怡玎？　曾尹儷：國民黨必須大破大立才能翻身

批「政富二代」PK吳怡玎？　曾尹儷：國民黨必須大破大立才能翻身

國民黨籲蔡適應：立委請做好做滿

國民黨籲蔡適應：立委請做好做滿

黃復興黨部將轉型　主委臧幼俠：與黨中央協調更方便

黃復興黨部將轉型　主委臧幼俠：與黨中央協調更方便

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

給說法／檢察官不能當辯護律師嗎

關鍵字：

監察院考試院國民黨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

獨／不是拍電影！高雄夢時代「飛天警車」身分曝…

網紅塗黑臉　戴維斯怒了：很噁心

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面