他把「13元豆腐」變國宴名菜！超狂刀工網全跪了：大神

▲菊花豆腐。（圖／網友Andy Chou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者施怡妏／綜合報導

豆腐是便宜的家常食材，不過近日有網友將市售13元的嫩豆腐，以精緻＿刀工及創意，挑戰國宴名菜「菊花豆腐」，再搭配上火烤椰子水「消暑又浮誇！」原PO也分享自己的製作過程，網友們看完直呼「刀工一流」，「你不就是想要我的膝蓋嘛！拿去！給你跪了！」

原PO在FB「我愛全聯-好物老實説」社團中發文，日前在全聯買了嫩豆腐，但是三盒的份量太多吃不完，於是決定要挑戰傳說中的國宴名菜「菊花豆腐」，「又看到版上很多火烤椰子水出現，於是靈機一動，就讓豆腐搭配上夏日限定火烤椰子水煮成的高湯，真的是消暑又浮誇」。

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▲所需的食材簡單容易取得。（圖／網友Andy Chou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO也大方分享製作過程，影片中，先將嫩豆腐從子裡取出，用最小的間距將豆腐縱、橫兩邊用刀子切開，但不要切到底，只需要切到一半即可。接著拿出椰子水倒入鍋中，加入些許柴魚片熬煮高湯，然後將豆腐放進湯中，放入電鍋蒸15分鐘就完成了。原PO表示，吃起來會有椰子水淡淡的甜味，還會有柴魚的香氣。

貼文一出後，立刻引起大批網友留言大讚原PO的刀工了得，「根本是水草啊，刀工真厲害！」、「天呀！這......是神一般的料理」、「太療癒了吧！」、「大神」、「我煮完可能變豆花」、「這是廚師等級了」、「這刀功可以出師了」、「馬上一碗有300元的價值」。

原PO自己也有開設YouTube頻道，「Saturn Kitchen 土曜日廚房」，因為喜歡美食，所以決定拍攝影片紀錄，頻道內有許多料理的製作影片，每個影片都拍攝的很有質感，簡單的食材也能料理成不簡單的食物。有網友在底下留言，稱讚原PO的影片拍的像電影一樣有質感，「你拍的都好讚喔」、「好好奇是怎麼拍出電影的感覺的呢？謝謝」、「製作拍的像電影一樣」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。