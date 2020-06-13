好市多vs.全聯哪個省？網點出「關鍵選擇」：超划算的

▲網友近日收到好市多辦卡優惠，想知道好市多與全聯哪個比較省錢。（圖／記者陳建宇攝）



網搜小組／柯振中報導

台灣的大賣場這麼多家，究竟怎麼買才划算？一名網友被困難的抉擇給困擾，「省錢該辦COSTCO會員還是去全聯」，不曉得要怎麼選，才能省到錢，又買到理想的物品，因此上網發問。貼文發出後，有許多人出面回應，立刻點出了關鍵所在。

這名網友在PTT上發問，他已經20年沒逛過好市多，印象只停留在烤雞、千層麵與Pizza，近日偶然在菜市場看見好市多會員優惠年費，讓他動了心，「說白金只要一千塊還送些罐頭。」

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▼網友不曉得該如何抉擇，只能上網求助。（圖／翻攝PTT）



不過，思考過後，立刻陷入兩難，不曉得辦卡是否真的比較划算，「讓在下猶豫要不要辦，COSTCO真的有比較省嗎？還是乖乖去小北全聯算了？」

對此，不少人在下面分析，好市多的物品份量較多，需要考慮的是冰箱是否放得下，「有特別想買的，會買大份量的再去辦」、「好市多比較省，會算的話」、「你平常都買甚麼？有健身吃大量雞胸肉可以考慮辦阿，C家雞胸肉量大便宜超划算的。」

此外，也有人回應，除了這兩家以外，也還有其他賣場，若真的想省錢，又不想買大份量的物品，也可以考慮看看。

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