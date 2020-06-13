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每個月偶爾下廚！逛全聯被「超實用廚房懶人包」征服　網秒懂：是福音阿

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做菜,炒菜,廚房,煮菜,料理（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友偶爾心血來潮會在家做飯，不過每回買食材，都苦於份量太多，最終免不了放到壞掉的結局，昨日她逛全聯時，赫然發現這包辛香料的組合，無疑解決了她一直以來的困擾，而不少網友也有類似情況，紛紛贊同表示，「這對不常煮飯的人來說太實用了！」

女網友在dcard發文分享，「當你不常下廚，但是突然想下廚，想用大蒜炒點青菜，想用蔥炒肉絲，但每次買蔥都得買一大把用不完，放在冰箱放到壞掉，買大蒜都得一整袋，放到忘記...然後也壞掉，就在今天我發現一個超級實用的組合！」

請繼續往下閱讀...

只見全聯這包辛香料組合包，蔥、薑、蒜、辣椒一應俱全，而且是1-2餐的份量，這瞬間解決女網友的煩惱，「超級適合我這種一個月下廚個3、4次的懶人啊！而且價格好像40幾塊而已。」

▲很實用的組合。（圖／翻攝自dcard）

▲很實用的組合。（圖／翻攝自dcard）

po文引起不小共鳴，同樣很少下廚的網友們直呼，「這個偶爾才會出現！我只要看到它出現，就決定今晚吃蒸魚了，因為其實很少會用到薑」、「這個過年時我也買來煮年菜哈哈，我在家樂福買的，真的很適合平常沒在煮飯的人」、「獨居煮飯少女的福音」、「這個真的很實用，現在東西小份小份的賣慢慢成趨勢，畢竟現在人忙碌生活習慣跟幾十年前蠻不同的」、「我也覺得這樣不浪費，但男友覺得貴，每次都執意買大包，最後放到發芽」。

不過也有網友嫌貴，吐槽「這樣一包要40，確定不是盤子嗎？」對此，原po解釋，以它的便利性，加上能解決浪費食材的問題，這樣的價格非常值得，況且並不是每個商品都要去衡量它的價值，或所謂的CP值，是否符合需求有時更為重要。

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