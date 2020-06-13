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她進全聯見「神級組合包」！4願望一次滿足…網推爆：很實用

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▲▼全聯辛香料組合包。（圖／翻攝自DCARD）

▲辛香料組合包中，有小份量的辣椒、蒜頭、薑、蔥。（圖／翻攝自DCARD）

實習記者施怡妏／綜合報導

許多年輕人三餐多在外食用，有時想在家下廚，但因為辛香料或是調味料一次就要買很多，常常用不完放到壞掉。有網友日前就在全聯發現「辛香料組合包」，裡頭有辣椒、蔥、蒜頭、薑四種食材，對她這種鮮少下廚的人來說，不但份量適中，價錢也只要40元。PO文一出不少網友紛紛大喊「太實用了」。

原PO12日在Dcard發文「在全聯發現的好物！」表示自己是一個平常不會下廚的人，但有時心血來潮會想在家煮飯，「想用大蒜炒點青菜，想用蔥炒肉絲，但是每次買蔥都得買一大把用不完，放在冰箱放到壞掉，買大蒜都得買一整袋，放到忘記然後也壞掉」，然而，在逛全聯時意外發現了福音，竟然有在販售「辛香料組合包」，裡頭有兩根辣辣椒、五顆大蒜、一根薑以及少許的蔥。

請繼續往下閱讀...

原PO興奮表示，「想要的辛香料全都在裡面了！超級適合我這種一個月下廚個3到4次的懶人啊！而且價格好像40幾塊而已」，不僅不怕食材浪費，還可以順利達成想下廚的心情。

貼文引起網友共鳴，網友們紛紛在底下留言，「這對不常煮飯的人來說太實用了」、「這個過年時我也買來煮年菜哈哈，真的很適合平常沒在煮飯的人」、「全聯也有單賣一小小包的薑，很適合不常用薑的人」、「印象中頂好也有小包裝的辛香料」。

▲冰箱,罐頭,調味料,瓶罐,食物,冷藏,冷凍,廚房。（圖／翻攝自pixabay）

▲若一個人住在外面，調味料買一大罐用不完，放到過期很浪費。（圖／翻攝自pixabay）

但也有人認為小小一包賣40幾塊太昂貴，「這樣一包要40元，確定不是盤子嗎，我知道這種店面包裝的本來就比較貴，可是這也太貴了吧」。對此有網友回應，「對我們這種偶爾煮幾次飯的人真的是福音，每次買調味料或辛香料其實也超過五十塊，但根本放到壞掉，這就是賣需求啦」；原PO也跳出來回覆，「他的便利性讓我不會浪費，又可以煮到想吃的東西，40幾塊很值得呀，不是每一項商品都去看他本身去衡量他的價值，而是看他帶給你什麼你所需要的哦」。

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