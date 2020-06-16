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不爽美國數字太難看！　川普：只要「停止檢測」確診數就會變少

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▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲川普表示若停止替每個人檢測，美國的確診數就會下降。（圖／路透社）

記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎疫情隨著解封、示威遊行，開始出現第二波爆發，目前確診數已超過210萬例。總統川普15日再度澄清，美國的確診數之所以不斷攀升，是因為醫院對每個人都進行檢測，「如果我們現在就停止檢測，我們實際上就只會有很少的病例。」

川普15日在圓桌會議中表示，如果美國停止新冠肺炎檢測，或是停止追蹤接觸者的話，新冠肺炎的確診數就會非常少，「如果我們現在就停止檢測，我們實際上就只會有很少的病例。」

這也不是川普第一次有這種想法，他在上個月也曾有過類似發言。川普當時表示，「媒體喜歡說我們有最多的確診病例，但到目前為止我們做的檢測也是最多的，如果我們做得少，我們的確診數就不會是最多的，做這些檢測讓我們看起來很糟糕。」甚至在3月疫情報初期，川普也曾表示不想讓郵輪上的確診者上岸，因為這會讓國內的確診數增加，「我喜歡現在的數字，我不要因為一艘不是我們錯誤的船靠岸而讓數字翻倍。」

自從美國各州開始分階段解封、民眾上街示威後，過去兩周確診數明顯飆升，根據約翰霍普金斯大學統計數據，目前全美確診數已達211萬4024例，死亡數達11萬6127人。與前兩周相比，截至15日上午，奧克拉荷馬州的確診率增加185％、南卡羅來納州增加156％、亞利桑那州增加145％。

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