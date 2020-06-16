32度大熱天獨留2子車內5hrs 自己回房呼呼大睡...4歲姊弟命喪貨卡

▲2名年幼童被粗心父留在貨卡內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國奧克拉荷馬州（Asgaya gigageyi）13日發生一起人倫悲劇，一名31歲的男子 Dustin Lee Dennis 帶著4歲的女兒Teagan和3歲兒子Ryan到便利商店購物返家後，竟將孩子獨留在卡車後座，自己回房呼呼大睡，時間長達5個小時之久，最後孩子們被發現時，已經在車內被活活悶死。

根據奧州當地電視台 Fox23 報導，當天室外的天氣高達華氏90度（約攝氏32度），警方調閱監視器畫面證實，Dustin Lee Dennis將孩子們獨留在卡車後座後，自己回房睡午覺，直到睡醒發現孩子不見了，一找之下才發現鑄下大錯，趕緊將孩子們抱進屋內並呼叫救護車，但等到醫護人員趕到後，早就為時已晚。

Dustin Lee Dennis, de 31 años, ha sido detenido después de que sus dos hijos pequeños murieran tras pasar cinco horas encerrados dentro de su camión mientras él dormía.



Los hechos ocurrieron este sábado, informa Fox News. El progenitor aseguró a… https://t.co/bQSZCkwqCt — ABC Internacional (@abc_mundo) June 15, 2020

一項刊登於《溫度》（Temperature）的研究顯示，將車輛置於攝氏35度的氣溫，經過太陽連續1個小時的照射下，車內儀錶板附近的溫度可達到69度，方向盤附近則是53度，整體車溫度則是47度，若曝曬時間拉長，整體車溫度有機會飆破60度。

Dustin Lee Dennis 目前涉嫌2項二級謀殺罪名，被監禁在塔爾薩縣（ Tulsa ）的一處監獄，當局裁定75萬美元（約新台幣2,250萬元）交保。

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