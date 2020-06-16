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32度大熱天獨留2子車內5hrs 自己回房呼呼大睡...4歲姊弟命喪貨卡

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▲▼ 嬰兒,生小孩,男嬰,女嬰。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲2名年幼童被粗心父留在貨卡內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國奧克拉荷馬州（Asgaya gigageyi）13日發生一起人倫悲劇，一名31歲的男子 Dustin Lee Dennis 帶著4歲的女兒Teagan和3歲兒子Ryan到便利商店購物返家後，竟將孩子獨留在卡車後座，自己回房呼呼大睡，時間長達5個小時之久，最後孩子們被發現時，已經在車內被活活悶死。

根據奧州當地電視台 Fox23 報導，當天室外的天氣高達華氏90度（約攝氏32度），警方調閱監視器畫面證實，Dustin Lee Dennis將孩子們獨留在卡車後座後，自己回房睡午覺，直到睡醒發現孩子不見了，一找之下才發現鑄下大錯，趕緊將孩子們抱進屋內並呼叫救護車，但等到醫護人員趕到後，早就為時已晚。

一項刊登於《溫度》（Temperature）的研究顯示，將車輛置於攝氏35度的氣溫，經過太陽連續1個小時的照射下，車內儀錶板附近的溫度可達到69度，方向盤附近則是53度，整體車溫度則是47度，若曝曬時間拉長，整體車溫度有機會飆破60度。

Dustin Lee Dennis 目前涉嫌2項二級謀殺罪名，被監禁在塔爾薩縣（ Tulsa ）的一處監獄，當局裁定75萬美元（約新台幣2,250萬元）交保。

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