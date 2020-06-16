美曝50頁「中國＆WHO隱匿訊息內幕」　原95％病患可倖免…要譚德塞承擔！

▲美國調查團隊提出50頁報告，針對中國與WHO的錯誤加以抨擊。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情全球突破800萬人確診、43萬餘人死亡，美國眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）日前指揮調查小組，就中國處理新冠疫情狀況進行調查，15日發表調查報告，揭露中國隱瞞疫情，延遲有關病毒信息的發布，更與WHO秘書長譚德塞「完全無視病毒嚴重性的警告」。

根據《FOX News》報導，麥考爾率領調查團隊經過多時日的調查，發布了關於新冠疫情起源報告，認為中國與世界衛生組織在發病初期刻意隱匿病情，且放縱中國以緩慢、錯誤的資訊故意誤導國際社會。此外，譚德塞所帶領的世界衛生組織也忽視各國的警告與求救，在未查證的情況下盲從中國。

這份報告長達50頁，並著重於大爆發的初期階段，中國原以為只是「地區性」肺炎，因此沒有正視問題，甚至壓抑資訊公開，中國也未向WHO通報、提供相關訊息，明顯違反《國際衛生條例》。而中國最早病例可以追到2019年11月17日，之後每天都有零星的新增，至12月25日就已經有人傳人的跡象，然中國政府卻完全沒有警覺。

最後報告也推測，倘若中國一開始就履行國際法規的義務，早日實施了公共衛生對策，幾乎可以預防中國95％的病例。報告最後提到3點建議，包括譚德塞必須要承擔責任、對於中國隱匿疫情展開調查，並且進行WHO的大改革。

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