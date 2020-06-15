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台南市府應整體規劃並活絡台南火車站及周邊　許至椿：有特色遊客才會停留！

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▲台南市議員許至椿，要求市府應讓古蹟台南火車站未來開發後更具有文創特質吸引遊客，並規畫立體停車場，活絡地方。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員許至椿，要求市府應讓古蹟台南火車站未來開發後更具有文創特質吸引遊客，並規畫立體停車場，活絡地方。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員許至椿15日在市議會總質詢中，要求市府應積極跟中央爭取，鐵路地下化後台南火車站及周遭的整體規劃開發權，讓古蹟台南火車站未來開發後具有文創特質吸引遊客，並規畫立體停車場，活絡地方。

市長黃偉哲表示，他不認同鐵路局現有規劃，但因牽涉多個中央權責單位，為帶動府城繁榮會力爭到底。

許至椿指出，停車一位難求是台南市最為人詬病的地方，目前只有永康擁有立體停車場，市政府所推動的示範圈道路，卻沒對症下藥，中西區一到假日就看到開車的遊客在附近找車位，繞了半天仍找不到車位，沒有立體停車場的規畫設置，如何活絡商圈，若只有民間單打獨鬥，政府不給予任何援助，民間將會退出商圈。

黃偉哲答說，他已要求清查商圈附近任意塗銷的停車格位，只要不是轉角紅線，不妨礙交通，未來考慮規劃黃線讓遊客和鄉親能臨停。

許至椿接著表示，整體鐵路地下化以後工程大概要10年，古蹟台南火車站未來會呈現怎樣的面貌，現在除了圖片外，兩側的腹地坦白講沒有整體開發，北門路、民族路商家林立，但也同樣的是有商圈無處停車，而且沒有特色，沒有呈現古蹟的文化，遊客怎會停留，怎會舊地重遊，既然市府能讓成功國小地下成為停車場，火車站前的圓環市府也應考量規畫為立體停車場，解決車流問題。

黃偉哲說，台南火車站對鐵路局等中央單位只是地圖的一個點，但對台南鄉親來說，卻與生活息息相關，他不認同鐵路局對台南火車站的規劃，但因為牽涉中央多個權責單位，會力爭到底。

許至椿也再度關切台南轉運站淹水問題，當初在做工程時應該馬上算出排水量、蓄水量、側溝問題，不能只重視轉運站腹地開發，因為沒有針對淹水問題給予處理，結果導致轉運站完工後西側的民宅淹水問題雪上加霜，市府現在跟居民協調，要重新規劃水路做箱涵，請對症下藥，不要做一堆淹水問題卻依舊。水利局長韓榮華答詢說，議員提到相關管線大部分都已經排除，最後剩下寬頻管道的部分，6月底之前會作一些改善。

許至椿指出，排除的管線是工務部門負責，的確已完成，但水利部門應負責的卻絲毫未動，請水利局儘快跟國防部溝通，找出土地和經費設置箱涵，解決淹水居民的夢魘。許至椿也請市府重視路樹壓死市民的問題，因為已經發生多起悲劇了，市府應讓路樹維護剪修應更專業，以維市民生命安全。

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