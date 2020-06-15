台南綠美化社區快來申請　空品淨化區設置最高補助10萬元

▲台南市環保局推動裸露地綠美化，減少揚塵污染，希望讓市民有感，2020年度繼續補助設置空氣品質淨化區，每處最高補助10萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局推動裸露地綠美化，減少揚塵污染，希望讓市民有感，2020年度繼續補助設置空氣品質淨化區，每處最高補助10萬元，歡迎台南市各里辦公室、社區發展協會或依法設立的民間團體踴躍提出，並透過市政府機關申請補助。

台南市長黃偉哲表示，淨化區是經閒置空地以設置植栽綠化為主，藉由植物吸收二氧化碳、葉面吸附空氣中的浮游塵的特性，改善空氣品質及環境髒亂情形。自開放設置以來，除了成為社區、校園綠化新亮點及提昇整體生活品質外，也造就環境永續發展，減少髒亂點，亦可增加休閒空間，2020年又開始補助設置淨化區，期盼能有更多單位響應淨化區綠美化設置，共同打造綠化空間。

環保局長謝世傑說明，台南市各區里辦公處及社區發展協會申請環保局補助設置空品淨化區，將裸露地綠美化，除整頓社區環境，完工後第2年起，每年通過環保局考核、輔導改善，次年依考核成績核定補助維護經費。2019年度台南提報5處參與環保署全國性優良認養單位甄選活動，5處社區全數獲獎，七股區竹橋里辦公處獲得銀質貢獻獎；學甲區光華里辦公處獲得貢獻獎；善化區嘉北里辦公處獲得特優獎；山上社區發展協會及新營區太子社區發展協會獲得優勝獎，團隊所付出的努力及貢獻均深受環保署及評鑑委員的肯定。

環保局進一步表示，台南市迄今已設置完成234處淨化區，總面積近80公頃，每年CO2淨化量高達1920公噸，具相當成效。2020年度台南市空氣品質淨化區申請設置受理申請至7月31日為止，相關申請設置要點與計畫書等相關資料，可逕至台南市環境保護局淨化區網站查詢與下載（https://epb2.tnepb.gov.tw/air/），若有關淨化區設置問題，可撥打環保局06-2686751#267或專線06-3123089#25洽詢。

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