小黃公車新線綠28開進台南左鎮山區　黃偉哲感謝照顧偏鄉交通

▲小黃公車新線綠28開進台南左鎮山區，黃偉哲表示讓地方居民感受到出外交通的便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南左鎮區新闢綠28小黃公車路線大獲好評！市長黃偉哲親臨左鎮果菜市場主持小黃公車新線宣導記者會，過去一直沒有公車服務的二寮及草山地區，從2020年5月25日起新闢綠28小黃公車路線，提供在地學生和居民搭乘，推出後反映熱烈，不僅實現他對於山區鄉鎮照顧的承諾，也讓地方居民感受到出外交通的便利。



黃偉哲市長表示，改善台南山區大眾交通運輸，讓市民享有行動的便利，一直是他心心念念的事，中央與地方攜手推動「小黃公車」計畫，很高興位於台南山區，人口僅有4000多人的左鎮最近新闢了服務當地鄉親的綠28小黃公車路線。他期盼市府團隊繼續規劃向海線發展，將幅員廣大的台南市偏遠地區透過小黃公車串連起來。



黃偉哲市長也特別感謝中央交通部及公路總局的支持，第二期小黃公車獲得補助107萬元，讓「綠28」路線能如期如質上路營運，同時謝謝立委郭國文的關心協助，及職業駕駛營運業者一同推動改善與照顧服務偏鄉交通。



黃偉哲市長說，希望透過小黃公車改善偏鄉交通的問題，不只造福偏鄉學子和地方居民，用公車價搭乘小黃外出，享有生活便利的舒適；同時方便鄰近區域往來，促進產業流通，串連山區的農特產品和觀光資源，吸引外地遊客前來消費，讓偏鄉生活機能與時俱進，獲得更好的經濟活動發展。



交通局表示，以往台南市小黃公車多半是替代行駛原有的公車路線，這次開通的「綠28」小黃公車是從無到有的全新服務，自今2020年5月25日通車開始，就有就讀左鎮國中的學生天天使用，至今服務已達近百人次，也顯示路線確實能服務在地需要。



左鎮區新闢的「綠28」路線，除每日提供6固定班次由左鎮果菜市場往返二寮里與草山里，更可於左鎮果菜市場站轉乘綠幹線往返玉井及台南，相當便利。此外，也比照公車固定路線、站牌及班表，還提供預約方式的彈性運輸服務，只要2人以上，搭車前一天下午5時前，可致電皇冠交通股份有限公司（中華衛星大車隊）（06）291-2222預約，且站牌1公里範圍內均可預約上下車，可供預約時段為上午6時到晚間10時。



「綠28」路線在車輛、站牌、時刻表都有標示小黃公車圖樣，收費方式比照大台南公車收費，各項優惠也相同，使用電子票證上下車皆完成刷卡，即可享有基本里程26元免費，持市民卡乘車亦比照公車優惠，市民學生卡除8公里免費外再打85折，歡迎在地的大小朋友多多搭乘利用。

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