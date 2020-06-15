慕谷慕魚沒開放！「遊客改去翡翠谷」花蓮人曬垃圾照　大嘆：在考慮封閉了

▲遊客亂丟垃圾、破壞環境，讓當地村莊考慮封閉翡翠谷。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著國內疫情趨緩，民眾也開始各縣市趴趴走。就有一名花蓮人表示，夏天一到，就有很多人問他「慕谷慕魚現在開放了嗎？」而答案則是沒有。原PO接著開勸遊客，一是真的不要擅自到該水域玩，二則提到附近的玩水聖地「翡翠谷」，希望遊客都能把垃圾帶走，「最近村莊已經在開會要封閉翡翠谷了。」

這位男網友在《Dcard》發文「慕谷慕魚並沒有開放」，文中表示夏天到了，他身邊很多人問慕谷慕魚有沒有開放，「我是當地居民也誠摯告訴各位並沒有開放，因為裡面發生走山。」

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他也透露，有些人可能被當地人帶過路，知道有台電修護道路，就擅自帶人進慕谷慕魚，「誠摯呼籲那些人別擅自自己帶朋友來，請你認識的當地人帶，因為你不懂裡面的水域有多危險，去年有些遺憾就是這樣發生的。」

最後原PO貼出一張照片，說遊客如果改去翡翠谷，真的要把垃圾帶走，「拜託，人很多我知道，垃圾帶走好不好？」不然最近村莊已經在開會，討論要不要封閉翡翠谷，「請各位來玩的朋友好好珍惜我們的環境，謝謝！」

看到照片後，其他網友都相當心疼，「不開放是好事，人：亂源」、「雖然很想去，可是每次看到開放遊客後，被一堆沒有公德心的人亂丟垃圾、汙染環境，就覺得很心疼當地居民跟這美麗的大自然」、「我是覺得你們就乾脆全封了吧。台灣人的劣根性就是這樣，講是講不聽的」、「本身是花蓮人，雖然不是銅門人，但真的覺得很多地方在爆紅後都變得很髒亂。」