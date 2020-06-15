開車購物途中母突「癱軟半昏迷」　男急攔巡邏車…警鳴笛開道護送就醫

▲屏東潮州警分局餉潭派出所巡佐蔡慶樑、警員黃俊霖利用巡邏車開道，護送潘母及時就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉潘姓鄉民，欲駕車載其母到潮州購物途中，其母突然全身癱軟呈半昏迷狀況，擔心等救護車耽誤搶救黃金時間，看到警察巡邏經過，緊急招手，警方下車了解原因，駕駛巡邏車開道，原本半小時的路途，15分鐘就趕到醫院搶救，讓家屬相當當感激。

潮州警分局餉潭派出所巡佐蔡慶樑、警員黃俊霖日前擔服巡邏勤務，於上午9時50分許，途經於新埤鄉中山路、萬安路口，看到46歲的潘姓鄉民神色慌張向警方揮手求助。

蔡等2員停車上前瞭解，潘男表示，約20分前渠載69歲的媽媽欲至潮州鎮內購物，途中方母突然全身癱軟呈半昏迷狀況，疑似中風，他心急如焚，原欲等候救護車搭載，惟當時情況緊急，恐擔誤黃金治療時間，遂自行開車載其母前往東港安泰醫院，希冀警方協助開道。

蔡等2員獲悉，火速駕駛巡邏車並開啟警鳴器及警示燈，一路鳴笛協助護送開道，使原需30分鐘之路程僅花15分鐘就順利抵達醫院，安全交由醫護人員接手後，警方才放心返所。

潮州警分局提醒民眾，遇緊急狀況，請立即撥打119或110專線向警消求助，以保護民眾生命、身體安全。

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