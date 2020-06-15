疫情解封　屏東東港朝隆宮「蝦米媽」媽祖巡安護境9月登場

▲屏東縣東港鎮朝隆宮董事長郭廷周（左二）及董監事，宣布聖母巡安護境文化祭典9月恢復舉辦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台疫情解封，屏東縣東港鎮重要信仰中心的朝隆宮，今年原本延期的聖母巡安護境文化祭典系列活動，宣布將分別於8月及9月舉行。

▲有297年歷史的東港朝隆宮，清乾隆年間被譽稱「台灣三媽祖」。

▲東港朝隆宮清一色的女轎班。

每年農曆3月全台瘋媽祖，東港朝隆宮兩年一次的聖母巡安護境文化祭典活動盛事，也配合中央疫情指揮中心延期辦理。

全台新冠疫情解封，朝隆宮董監事日前向聖母擲三聖筊請示後，原訂今年3月7日的千人健走活動，於8月8日恢復舉辦，希望信眾走出健康；原訂4月10、11、12日一連3天展開的巡安護境重頭戲，則於9月18、19、20登場。

朝隆宮董事長郭廷周表示，今年聖母巡安護境文化祭典，共有48家宮廟參與，將遶境農村、漁村及東港鎮市區，有別於迎王祭典，定位為柔性歡樂、不失莊嚴的嘉年華廟會慶典，帶出宗教寓教於樂的文化內涵

屏東縣東港鎮朝隆宮創立於清朝雍正2年的西元1724年，迄今有297年歷史，清乾隆年間，東港朝隆宮、雲林北港朝天宮及苗栗竹南慈裕宮被譽稱「台灣三媽祖」。其宮殿式廟宇建築，雕樑畫棟、古色古香，信奉的媽祖，當地人又暱稱「蝦米媽」，饒富地方傳奇典故，早成當地重要信仰中心。



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