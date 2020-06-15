　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男站騎樓遭撞死！　肇逃女駕駛找民代陪同投案：不知撞到人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳崑福／屏東報導

屏東市60歲林姓市民14日清晨到大連路訪友，站在騎樓等候時遭一輛白色自小客車撞擊重傷死亡，涉嫌肇事的自小客駕駛晚上由民意代表陪同，向屏東縣警方投案；投案王姓女子表示，案發時由其駕駛，張姓男友則坐在副駕駛座上，警方對他們進行酒測，酒測值均為零，15日上午依過失致死、遺棄罪嫌移送法辦。

▲屏東縣政府警察局交通隊找到肇事自小客車採證 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣政府警察局交通隊找到肇事自小客車採證 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東縣政府警察局交通隊找到肇事自小客車採證 。（圖／民眾提供）

▲▼肇事車輛。

▲屏東縣政府警察局交通隊找到肇事自小客車採證 。（圖／民眾提供）

這起車禍發生在昨天清晨5時40分左右，林姓市民到大連路訪友，在騎樓等候友人，遭一輛白色自小客車衝撞彈飛受傷，送醫不治。事後肇事車輛停約10多秒後即加速逃逸。

警方根據監視器循線查出車主身分，車主表示，車輛由25歲張姓男子使用，警方連絡張男到案說明未果。根據對面監視器畫面發現該輛車輛肇事後，車上人員並未下車查看，而是停頓數秒後直接逃逸。

警方調閱市區監視器，下午循線在屏東市廣興公園路旁找到被棄置的肇事自小客車，擋風玻璃嚴重破損，車頭右側幾乎撞爛，隨即將該車拖回警局採證。

昨晚，26歲王姓女子及27歲張姓男子由民意代表陪同，向屏東縣政府警察局交通隊投案。王女表示，案發時車輛由她駕駛，案發前，她和張姓男友到長治鄉一家釣蝦場釣蝦唱歌，清晨返家途中，行經大連路時不明原因衝上騎樓，也不知撞到人，因此未下車查看就直接駛離。警方訊後移送法辦，由檢察官釐清案情。

►「珂潤潤浸保濕洗顏慕斯」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
釣大魚請女友全家吃　一夥人吃下肚…被告知是有毒「非食用魚類」
恆春0負評民宿老闆砸車…脫口「就是工人的貨車」！
史上最大宗3500公斤「喵喵」曝光！市價70億…蔡英文都來看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

女兒盡孝快遞「大麻油」回台...差點害到病母！　驗出這成分不起訴

老鳥教練叫菜鳥帶學員最後1堂課潛水竟溺斃！3教練判刑

役男花16萬找「僵直性脊椎炎患者」代打體檢　還介紹給同梯…2人提前退伍

恆春0負評民宿老闆砸車…脫口「就是工人的貨車」！女護爸悲吼：該讓你糟蹋？

苑裡靈修會暗夜大火爆炸聲不斷　百坪神壇燒光！5人驚險逃出

虐妻17年！刺殺不成開瓦斯喊「報警就跳樓」　她崩潰訴離竟遭嗆：自己選的

史上最大宗3500公斤「毒喵喵」曝光！市價逾70億...總統蔡英文都來看了

屏東男站騎樓遭撞死！　肇逃女駕駛找民代陪同投案：不知撞到人

高雄女騎車自摔...半小時後有重要考試！　警車一路鳴笛載她去

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

女兒盡孝快遞「大麻油」回台...差點害到病母！　驗出這成分不起訴

老鳥教練叫菜鳥帶學員最後1堂課潛水竟溺斃！3教練判刑

役男花16萬找「僵直性脊椎炎患者」代打體檢　還介紹給同梯…2人提前退伍

恆春0負評民宿老闆砸車…脫口「就是工人的貨車」！女護爸悲吼：該讓你糟蹋？

苑裡靈修會暗夜大火爆炸聲不斷　百坪神壇燒光！5人驚險逃出

虐妻17年！刺殺不成開瓦斯喊「報警就跳樓」　她崩潰訴離竟遭嗆：自己選的

史上最大宗3500公斤「毒喵喵」曝光！市價逾70億...總統蔡英文都來看了

屏東男站騎樓遭撞死！　肇逃女駕駛找民代陪同投案：不知撞到人

高雄女騎車自摔...半小時後有重要考試！　警車一路鳴笛載她去

「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

「這條街最醜房」！夫妻倆買下「灌入時尚元素」　超美落地窗秒成當地網紅景點

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

北京疫情傳播鏈已跨省！河北一家四人染疫「6歲女童去過幼稚園」

單驥／廣明光電滅頂賠償案：科技戰後的法律戰

鳳凰旅行社通過配息1.25元股利　加強金馬澎離島行程穩營運

是否輔選高雄市長？　侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙

熱水器突然爆炸！爸媽幫17個月嬰兒洗澡　3人全身95%嚴重燙傷

武漢5月新房成交量破萬　楊光華：數據「忽高忽低」不正常

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

社會熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

快訊／台北商業大學女大生墜樓！送醫搶救中

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

警妻恩愛照外流　前同事家搜出7硬碟

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

新北警破窗救女童！被起底是天菜帥警

小六女交友遇變態狼　家長泣：快被逼瘋

淡水高中生「霸凌尋仇」大逆轉！

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

打左轉燈卻向右靠　重機急煞「蓋棉被」慘摔

更多熱門

相關新聞

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

屏東縣恆春鎮一名方姓女網友在臉書PO文控訴，昨（14日）父親將做工用的貨車停放在花圃旁，並無違規，不料卻遭到對面民宿業者動手狠砸，對方甚至還理直氣壯地嗆聲，「車我砸的，賠錢而已」，甚至事後道歉還說出「就是做工的人的貨車」等語；誇張情節曝光後立即引起網友公憤，湧入該民宿粉專洗版抵制；對此，稍早業者回應，坦承確實有砸車行為，但也反控對方長期佔用空間，「是我們啞巴吃黃蓮！」

高雄女摔車...半小時後有重要考試！警車載她去

高雄女摔車...半小時後有重要考試！警車載她去

遊客民宿深夜開趴　他住隔壁崩潰

遊客民宿深夜開趴　他住隔壁崩潰

女幫擦血慘遭二次車禍　電桿砸頭昏迷

女幫擦血慘遭二次車禍　電桿砸頭昏迷

驚悚畫面曝光！屏東男遭撞飛慘死

驚悚畫面曝光！屏東男遭撞飛慘死

關鍵字：

屏東大連路車禍死亡肇事警察

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面