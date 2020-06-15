恆春0負評民宿老闆砸車…脫口「就是工人的貨車」！女護爸悲吼：該讓你糟蹋？

▲恆春民宿老闆狠砸貨車，造成後照鏡、車窗碎裂。（圖／翻攝方女臉書）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣恆春鎮一名方姓女網友在臉書PO文控訴，昨（14日）父親將做工用的貨車停放在花圃旁，並無違規，不料卻遭到對面民宿業者動手狠砸，對方甚至還理直氣壯地嗆聲，「車我砸的，賠錢而已」，甚至事後道歉還說出「就是做工的人的貨車」等語；誇張情節曝光後立即引起網友公憤，湧入該民宿粉專洗版抵制；對此，稍早業者回應，坦承確實有砸車行為，但也反控對方長期佔用空間，「是我們啞巴吃黃蓮！」

照片中，小貨車的後照鏡、車窗都被砸破，地上滿是碎片。方女控訴，父親14日將貨車停放在對面民宿的花圃旁，但卻被民宿老闆動手砸車，一家人氣不過上前理論時，對方還理直氣壯，嗆聲「車我砸的，賠錢而已！」氣得方女直呼，「這是砸完人家的車所說出來的話！而且這位老闆砸車的點，就是我爸的車擋住他的花圃、擋住他的景觀！」

方女說，一直以來家人都秉持敦親睦鄰的信念，沒想到換來的卻是遭人惡意砸車。方女指出，自從這位老闆到住家對面開設民宿後，造成整條巷子鄰居的困擾，不但客人的車擋在門口阻擋垃圾車路線，導致住戶常常得追著垃圾車跑，甚至隔壁巷的70歲阿嬤還因此跌了一跤，膝蓋都受傷流血，但大家都認為「出外人互相一點」，因此從無怨尤，豈料今天卻只因貨車擋住花圃景觀，就遭到民宿老闆狠砸，整條巷子住戶們的怒火因此被引爆。

▲民宿老闆只因不滿擋住花圃景觀，竟動手將貨車車窗砸破。（圖／翻攝方女臉書）

「今天就算我爸違規停車，你可以報警拖車，也不用砸車吧！」方女表示，更何況事後警方到場，證實貨車停放在該處並無違規；方女說，父親因生病影響喉嚨，也失去了唾液腺，根本連理論的力氣都沒有，所以事發當下只能站在一旁看著她潑婦罵街，相當心疼。

更令方女無法接受的是，14日晚間民宿老闆登門道歉，還解釋「我想說就是一台貨車，可能就是做工的，砸了等人出來看要怎樣？」一番荒謬言論讓方女當場傻眼，「所以做工的人開的貨車就可以砸？我爸就是做工把我們姊妹養大，我知道你很有錢，但是也不用這樣看不起！什麼叫『以為就是做工的』，做工的就該讓你這樣糟蹋？」

▲該民宿在Google評價上全是5星，被評為「非常好」，是零負評民宿。（圖／翻攝Google評論）

整起事件在臉書上曝光後立即引爆網友怒火，還有網友訝異地發現，該民宿在Google評價上有45則評論，清一色全都是5星好評，沒想到零負評的民宿竟會有如此誇張之舉，因此憤怒湧入民宿粉專留言抨擊，並揚言抵制。

對此，民宿業者稍早也留言公開回應，「砸車是不對的行為，應受法律制裁，但長期被佔用的空間多次溝通都無效，試想你家門口就是道路，但你永遠無法停車，必須跑到450公尺外的停車場租車位，只因附近鄰居習慣這樣停了幾十年？道路是大家的，停車的確是合法的，但是合理嗎？真的不是欺負人，是我們啞巴吃黃蓮！」目前這起砸車案已引起當地警方關注，該民宿老闆稍早已被依毀損罪嫌送辦。

欸~妳過來一下！妳過來一下

二手票券豐富你的生活

▼民宿業者在臉書上反控對方長期佔用空間，「是我們啞巴吃黃蓮！」（圖／翻攝民宿業者臉書）