遺憾岳父不能來！承翰姐夫獲選模範警察　蔡英文拍肩：好好照顧李媽媽

記者張君豪／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇均出席、蔡英文並頒獎表揚獲選的28位「全國模範警察」，其中最受矚目的就是殉職鐵路警察李承翰姐夫莊貽麟也在獲獎之列，會後莊貽麟受訪遺憾表示：「很遺憾岳父岳母今天沒辦法來！」

▲殉職勇警李承翰姐夫莊貽麟難過岳父母無法前來觀禮（圖／記者張君豪翻攝）

▲殉職勇警李承翰姐夫莊貽麟難過岳父母無法前來觀禮（圖／記者張君豪翻攝）

莊貽麟表示，獲選全國模範警察，原本李承翰的父親、母親預計要陪同女婿出席，但因日前法院無罪的判決，導致原本要陪同參加的岳父李增文鬱鬱寡歡導致併發胃疾不幸去世；莊貽麟上台獲獎後受訪表示，上台時總統蔡英文特地走進拍肩，細心詢問李家母親生活狀況，並囑附莊儀麟「多照顧李媽媽！」

目前在台中市第六警分局服務的莊貽麟是偵查隊刑警，他因查緝槍毒案起獲制式克拉克17型手槍，德國HK廠SP89衝鋒槍等槍械，並起獲海洛因4百多公克、安非他命1.37公斤獲選全國模範警察。

蔡英文致詞先肯定全台警察同仁在新冠肺炎（COVID-19）防疫表現，肯定警察以偵辦重大刑案規格，包含調閱監視器、過濾入出境資料、利用手機封包科技監控需要隔離對象，並打及網路假消息、調查不肖網商囤積口罩等醫療物資，所幸有警方努力查緝不法，才能穩定社會民心。

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