人氣大爆發！客廳會改到廟埕　陳其邁憂心大家不投票：再沒選上我實在…



▲陳其邁到前鎮區與里長座談 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職，正式投入高雄市長補選戰。陳其邁的首場競選活動選在19日一天連三行程展現「緊緊緊」氣勢，媒體連絡群組也取名「緊緊緊陳其邁高雄媒體」，陳其邁下午出席客廳會，現場也來了很多在地里長、里民，因此改成「廟埕抬槓」的小型座談會，陳其邁也憂心，「大家看好又沒中，我實在會很艱苦」。

▲陳其邁到前鎮區與里長座談 。（圖／記者洪正達攝）

原定19日下午15時，陳其邁出席2018年前鎮後援會長顏振裕住家的「客廳會」活動，但因人數超乎預期，因此改為「廟埕抬槓」的小型座談會形式，陳其邁在致詞時提到，他於行政院工作時，時常在想一些產業可以搬到高雄來做，不是賣菜郎，而是「賣菜邁」，也賣半導體、賣高雄好山好水，這幾年來的紛紛擾擾，不要讓建設止步，要用兩年半的時間讓四年的建設趕緊完成。

他說自己是高雄囝仔，故鄉還是自己最愛的地方，剩不到兩個月就要投票，就怕大家不投票，陳其邁全程用台語說：「大家看好又沒中，我實在是…」，邊講還邊搖頭，底下里長們趕緊出聲說：「不會拉！」，陳其邁回：「做一個高雄孩子喔…我不是會艱苦(痛苦)，我是會很艱苦」，底下也傳出拍手聲為他加油打氣，他也說這是人生最重要的一戰，也是高雄最重要的戰役。

▲陳其邁競選總部 。（圖／記者洪正達攝）

除了跑行程拚人氣，輔選團隊就戰鬥位置，據了解，陳其邁的競選總部相中緊鄰高雄捷運生態園區站的「京城大苑」，陳其邁說，因為此點靠近左營高鐵站，也離國道10號很近，要到岡山、旗山跟鳳山很方便。

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