台灣基進：全力支持陳其邁！婉拒第一線輔選…罷韓投票後累壞了

▲台灣基進決議支持陳其邁 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，接下來高雄市長補選，民進黨由前行政院副院長陳其邁參選，台灣基進19日發表聲明，決議將全力支持陳其邁，陳其邁也曾邀請台灣基進的幹部進入這場新市長輔選的第一線，但礙於在罷韓運動人力耗損嚴重，因此暫不考慮進入第一線的輔選崗位。

▲罷韓四君子之一，同為台灣基進新聞部主任張博洋。（圖／記者李毓康攝）

對於此次高雄市長補選，台灣基進19日發出正式聲明，決議將全力支持民進黨籍市長候選人陳其邁。台灣基進提到，非常感謝陳其邁邀請台灣基進的幹部進入這場新市長輔選的第一線。但礙於台灣基進在罷韓運動中的全黨投入之後，人力耗損嚴重，幹部與志工亟需休養生息，並進行內部盤整與再造，因此，感謝但暫不考慮進入第一線的輔選崗位。

台灣基進也提到：「韓國瑜遭罷免後，高雄市民最關心的即是荒廢的市政如何重新轉動，並期待未來的新任市長能夠讓陷於停擺、倒退的城市，重新取得再出發的活力，我們期待完成補選後的陳其邁先生，可以讓這座城市復甦，也與市民一起找到再出發的動力。」

對此，陳其邁也表示，特別感謝台灣基進全力支持，這段時間對於台灣的路線、看法，或者是對於高雄重大建設，尤其在城市轉型，雙方看法都非常一致，也跟他們討論許多政策，陳其邁說：「也許不同的政黨，但有同樣的目標，大家一起來努力，感謝基進全力支持，我是資料控，對於任何的資料的可行性、我都非常需要各黨派包括基進的朋友一起來努力，我會邀請他們繼續就整個政策的推動過程大家能夠有更高的共識跟更好的方式，來達到我城市改革的方向。」

時間對我們來說完全沒用！

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