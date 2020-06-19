陳其邁掃街與「賣菜郎」較勁！笑談2018敗選…吐心聲：記取教訓重新爬起來





▲陳其邁市場掃街，民眾要合照來者不拒。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職，正式投入高雄市長補選戰。陳其邁的首場競選活動選在19日一早6點掃十全果菜市場，接著到肉豆公掃市場，展現「緊緊緊」氣勢，不過掃街的點恰巧都與韓國瑜與李佳芬相同，較勁意味濃厚。

▲陳其邁市場掃街 。（圖／記者洪正達攝）

陳其邁現身肉豆公市場拜票，頗受攤商歡迎，他一一與民眾握手致意，拍照簽名來者不拒，支持者喊著「其邁回來了！」也有人喊著「凍蒜」來為陳其邁加油打氣，有媒體詢問，此次陳其邁回高雄似乎變得較為活潑，他回應：「這段時間在行政院都是在高壓的工作環境下，譬如說從過年除夕開始一直忙碌防疫到現在，回到故鄉就會知道說，故鄉的好，大家都非常的親切，自然而然就讓回鄉的我非常的開心。」

▲陳其邁一早就到市場掃街 。（圖／記者洪正達攝）

對於首日行程就直攻韓國瑜就職市長當天夜宿的十全果菜市場，肉豆公李佳芬也曾來掃街，與「賣菜郎」較勁意味濃厚，陳其邁則說：「當市長，除了賣菜、賣高科技產品、賣好山好水，這個都是市長的工作，只要能夠把高雄的東西推銷出去，賣什麼都是我要做的，我會作全方位的拼經濟市長。」





▲陳其邁市場掃街受支持者歡迎 。（圖／記者洪正達攝）

不過高雄市這兩年一直在選舉。會不會擔心投票率受影響？陳其邁說：「高雄重開機、高雄的建設，高雄的拚經濟，就差最後一理路，你不投票，就是別人幫你決定未來。所以我們希望說，能夠在這次的競選過程，能夠獲得市民認同跟支持，讓高雄有一個嶄新的開始，6月6號已經證明高雄是民主的大城市，認真做市民給你機會，假如市民對你不滿意，他也會用最高標準來要求，所以我會如履薄冰拼命，努力做來贏得市民的認同。」至於會不會希望超越韓國瑜當時票數？他也認為，過去的紛擾就留在過去，新的開始就代表說人民求新求變，所以跟不上高雄進步的腳步，那就一定會被淘汰。

對於得票數有何目標？陳其邁說：「對我而言，2018年的敗選對是很好的教訓，我會謹記敗選教訓，重新爬起來，我不曉得我到底能夠爬得多遠，但是至少對我來講，我會努力往前爬，讓高雄能夠更好，台灣能夠更好。」