沈榮津接任副閣揆？　蘇貞昌笑：現在想這個會對陳其邁不好意思

記者陶本和／台北報導

針對行政院副院長陳其邁預計17日請辭，誰會是副閣揆的適合人選一事。行政院長蘇貞昌15日上午受訪時笑說，陳其邁都還沒請辭，他就想這個對陳其邁會不好意思。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



在陳其邁幾乎確定投入選戰之際，各界在討論誰會是接替副院長的人選？被點名者眾多，包括衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰、前黨秘書長洪耀福，以及經濟部長沈榮津等人，不過，目前仍以沈榮津呼聲最高。

據指出，沈榮津在疫情期間，籌組口罩國家隊、防疫國家隊，以及紓困振興政策上，立下汗馬功勞，而在振興階段，國家的經濟問題會是重中之重，這成為他在內部擁有高呼聲的關鍵。親英系的重量級人物便透露，他的確是後疫情振興時期相當適合的人選。

對於沈榮津在任內的表現，蘇貞昌上午受訪時表示，他跟沈榮津很好，表現也很好，內閣每一個成員都很好；但是誰來接副閣揆的問題。

蘇貞昌笑著說，陳時中表現也很好，沒有所謂兩個選一個的問題，陳其邁都還沒有請辭，就在想這個對陳其邁不好意思。

另外，對於陳其邁就市長補選的口號，擬定是「有政府會做事」，是不是跟蘇貞昌口號一樣，蘇貞昌則表示，有政府會做事是在總統蔡英文領導下，政府就要會做事，才能應對各種需要，以及回應人民期待，陳其邁在內閣幫忙很大，會做事陳其邁功不可沒。

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