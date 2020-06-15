自費醫材設天花板挨轟喊卡　蘇貞昌：政策推出應該要讓團隊知道

記者陶本和／台北報導

針對健保署提出自費醫材設天花板上限，行政院長蘇貞昌15日表示，這件事立意良好，希望減少民眾負擔的美意，但政策應該要充分溝通，同時在政策推出應該要讓團隊知道，並準備好QA跟懶人包等，政策才不會出於誤會或思慮不周到。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



健保署在自費醫材需有差額上限方案上路時程曝光後，隨即引發醫界部分人士反彈，並造成熱議。在總統蔡英文出面要求蘇貞昌、陳時中妥善處理後，陳時中也在6月13日親自主持討論會，暫緩8月1日上路時程。

對此，蘇貞昌上午受訪時也表示，這個政策是立意良好，希望減少民眾負擔的美意，不過，政策應該要有充分溝通，讓所有相關人員了解，並必須要有完整規劃，同時在政策推出應該要讓團隊知道，並準備好QA跟懶人包等，政策才不會出於誤會或思慮不周到。

蘇貞昌表示，相關利害關係者、使用者沒有得到充分諮詢意見整合，有落差就不夠好，事情已經請陳時中跟醫界討論後決定暫緩，討論後會想出更好的來推出。

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