幫女兒蘇巧慧跟蔡英文喬中常委？　蘇貞昌親口回應了

記者陶本和／台北報導

外傳行政院長蘇貞昌為栽培女兒、民進黨立委蘇巧慧，爭取蘇系中常委席次，向總統蔡英文請託。對此，蘇貞昌15日上午受訪時說，如果蘇巧慧要選也要自己努力，不是他去跟總統講怎麼配票。

▲蔡英文與蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）



由於民進黨下週將展開719全代會黨職選舉登記，屆時黨內派系勢必要爭搶中常委席次。對此，有媒體報導指出，蘇貞昌為爭取中常委席次，甚至外界評估是要栽培自己的千金蘇巧慧，而向蔡英文請託。

對此，蘇貞昌表示，這個報導是錯誤的，也沒有查證，很可惜也很遺憾，而他和總統蔡英文無所不談，而且我們談各種國政，千千萬萬，倒沒有談過什麼黨職選舉配票的問題。

至於蘇巧慧要不要選，蘇貞昌說，他都尊重女兒的決定，目前時間也還早，蘇巧慧也都還沒有做決定，如果要選也要自己努力，不是他去跟總統談怎麼配票。

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