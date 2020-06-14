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難怪會生氣！空飄傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」...他辯：我們還塞口罩耶

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▲▼脫北團體空飄反北韓體制傳單。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴尚學率領脫北團體空飄反北韓體制傳單。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）領導人胞妹、勞動黨第一副部長金與正針對空飄傳單雷霆大怒，對南韓預告不排除動武，連日來強硬的舉措也讓南韓網友相當關心。最近南韓網路論壇上便流傳著幾張脫北團體曾施放過的傳單，其中除批評金正恩是弒兄的殺人魔外，更將第一夫人李雪主的臉巧妙地與日本成人影片封面合成，讓網友們大嘆，難怪金與正會這麼生氣。

其實南韓全國上下都對脫北者施放的傳單內容感到好奇，KBS1電視台13日晚間播放的時事節目《深夜討論》（심야토론）更請來兩組人馬辯論懲處脫北團體的法條依據與其必要性。

▲▼北韓第一夫人李雪主頭相遭合成至日本成人影片封面，盧武鉉部分則已上馬賽克（圖／翻攝韓網）

▲北韓第一夫人李雪主頭相遭合成至日本成人影片封面，盧武鉉部分則已上馬賽克（圖／翻攝韓網）

根據網路上流傳的對北韓空飄文宣，李雪主的臉居然硬是與穿著火辣的日本AV女優合成，出演成人影片的男主角臉龐，則被與已故南韓前總統盧武鉉合成；在原本的日文標題旁，加上韓文副標題「雪主的愛」，並添加「李雪主拍A片，難道只有金正恩知道，北韓人民卻都不知道？」、「李雪主夫人脫個精光，火辣辣地和幹部拍攝令人羞恥的影片來賺外匯？」等具刺激性的註解；除激起北韓高層與民眾的怒火，更是讓南韓盧武鉉的支持者、進步派民眾氣憤難耐。

對此，遭南韓政府依違反《南北交流協力法》、《航空安全法》、《公有水面法》控告的脫北團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學（박상학）也有話要說！他澄清長期以來所施放的文宣，內容都是批判北韓金氏體制、人權等議題，網路上流傳的「色情」傳單，其實是7年前其他團體所施放的，懷疑是有心人士藉此刻意挑撥脫北團體和政府的關係，「我們原訂在6月25日空飄的百萬傳單，內容也都是關於韓戰（北韓軍隊南侵）的真相，以及金正恩十大罪惡事蹟。」

▲▼脫北團體澄清，近年傳單內容都是批評北韓政治、人權為主。（圖／翻攝自自由北韓運動聯盟）

▲脫北團體澄清，近年傳單內容都是批評北韓政治、人權為主。（圖／翻攝自自由北韓運動聯盟）

經南韓《世界日報》確認，合成李雪主頭相的空飄傳單，其實是2013年10月朴槿惠時代，由平壤市民會、BLUEUNION等極右派（極端保守派）團體所施放的。

朴尚學也解釋將白米裝進寶特瓶投海的原因，「在北韓，慘遭饑荒餓死的人不計其數，即便聽說海邊生出海帶，他們也會不惜到海邊去撿。每瓶（或每袋）大概塞1至1.2公斤重的白米，這是能讓一家四口吃飽的量，為幫助北韓居民抗疫，我們甚至還在裡面塞口罩！這5年來沒聽過有人吃了我們的米而毒死，倒是有聽說過有人拿著我們的米，去和其他人換量多、品質卻更差的米。」

▲▼脫北者朴尚學（Park Sang Hak）撕毀北韓領導人金正恩的海報。（圖／達志影像／美聯社）

▲脫北者朴尚學撕毀繪有北韓領導人金正恩的海報。（圖／達志影像／美聯社）

朴尚學表示，未來將屏除萬難對北韓施放傳單，並寄送白米、口罩等物資，「告訴2500萬北韓同胞這個世界是如何運轉，希望他們別挨餓、別生病」；他更嗆文在寅政府別當唯金正恩命是從的孬種，「你就儘管來逮捕我吧！為了附和金正恩，居然逮捕無罪的國民，我們（南韓）真的是主權獨立的國家嗎？我真不知道我現在到底是住在首爾、還是平壤？」

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