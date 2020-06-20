2歲被拋棄！美婦36年後回南韓「尋根」失望慘哭...爸狠回：沒妳這女兒

▲幼年狠遭拋棄的柏絲始終無法獲得生父承認為其親生女兒。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國一名嫁給荷蘭人的39歲韓裔女性柏絲（Kara Bos），誕下女兒後決定跨海至南韓「尋根」。訴訟過程中與生父A某驗DNA，獲南韓家庭法院承認為其親生女兒。原本期盼在和生父相認時順便打聽生母下落，不料卻因生父執意請保鑣、毫不在乎的輕蔑態度感到徬徨無助，雙方會面不到10分鐘便宣告結束，「等了36年，如今卻感到絕望。」

柏絲的韓國姓名為康美淑（강미숙，音譯），透過雙方辯護律師斡旋，15日在首爾市瑞草區某律師事務所與生父見面。畢竟是父女倆首度相見，柏絲原本期待會有一場「感動的相會」，憑靠著童年印象的韓語實力一字一句寫下想對父親說的話。然而現實總是殘酷，生父不僅見面時戴口罩、帽子、墨鏡，將全身包得緊緊緊，還執意透過家人請來2名保鑣，就是為了阻止媒體採訪。原本期待能和生父單獨談話，最後只得被迫和生父、生父請來的2名保鑣等人同席。

▲柏絲與生父見面的時間只有不到10分鐘。（圖／路透社）

在10分鐘的時間內，柏絲向A某問道，「當初為何拋棄我」、「您知道我的存在嗎」、「您還記得母親嗎」；不料A某卻態度冷淡地答道，「我根本不認識妳、不知道妳！我這一生只有3個女兒，當然這並不包括妳」、「我從沒抽過血驗DNA，不懂為什麼我必須要來這裡。」

根據韓媒《KBS News》，A某不僅拒讀柏絲寫給自己的信，在柏絲殷切期盼下，仍拒看柏絲童年影像，以及親外孫女（柏絲的女兒）的影片。A某甚至拒絕之後所有與柏絲的會面邀約。

柏絲不僅狠遭生父殘忍拒絕，在尋找生母上也因生父的拒答始終一無所獲，19日只能先返回荷蘭，人生如同被拋棄第2次。她痛徹心扉在媒體電訪中哽咽道，「如今我不知道生母到底要從何找起，也不知道還能否找到，如同大海撈針般，一點希望也沒有，現在只能希望透過媒體的力量，來讓生母主動連繫我。」

▲柏絲數度慘遭生父拒見。（圖／路透社）

據悉，1983年11月，年僅2歲的柏絲穿著紅色絲綢外套，在南韓忠清北道槐山郡某處停車場慘遭生父母拋棄，當時乖巧伶俐的她曾向警方告知自己2歲、名為康美淑；隔年9月透過兒福機構被領養至美國。據推測，柏絲可能是A某的非婚生子女，才會在與生父見面上屢吃閉門羹。

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