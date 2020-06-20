呵呵！南韓派代表私會美副國務卿「討論如何對付金與正」：放寬北韓制裁

▲南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳先前曾會晤美國副國務卿、北韓政策特別代表畢根。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳（이도훈）17日（首爾時間）出訪美國華府，和美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）共同商討兩韓局勢、是否放寬對北韓經濟制裁等議題，於美東時間19日結束訪美行程，準備搭機返抵南韓。李度勳避而不答3天2夜間的訪美成果，對於是否重啟韓美聯合軍演，也表示暫不對外透露。

綜合韓媒報導，時隔5個月出訪華府的李度勳，在北韓炸毀開城韓聯辦後的隔天，便決定啟程前往美國，拜訪國務院。外界猜測，雙方可能談及如何運作為協調制裁北韓而成立的韓美聯合工作小組，並就放寬對北韓經濟制裁、兩韓經濟合作方案等事項進行協商。

李度勳在杜勒斯機場準備返韓前，接受記者採訪，對於近期是否有再度訪美計劃的提問，僅以「呵呵」兩字答覆；對於雙方協商內容，以及是否重啟韓美聯合軍演的提問，則以「抱歉」避談，絕不輕易洩露。

《韓聯社》分析，韓美雙方可能就近日緊張的兩韓局勢分享對策，分析北韓的挑釁行為可能造成何種影響，並聚焦討論日後對北韓可能採取的應對方案。

日媒《讀賣新聞》曾引述美日韓協議知情人士說法，表示李度勳以兩韓情勢緊張為由，說服美方放寬對北韓的經濟制裁，還表示若美方未做任何讓步，南韓考慮不排除先行援助北韓。南韓外交部對此表示，一切都是子虛烏有的推測性報導。

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