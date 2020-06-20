準備動手了？美軍出動「可攜核」B-52H轟炸機飛抵日本上空...嚇嚇金與正

▲美軍派出B-52H轟炸機飛往日本領海，與航空自衛隊展開演習。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓近日動作頻頻，嚴重威脅區域安全，對此美國19日派出2架能攜帶核彈的B-52H轟炸機飛抵日本千島群島海域上空，此前更曾和日本航空自衛隊展開聯合演習，被外界視為是對北韓發出的間接警告。

專門追蹤飛機行蹤的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）公佈美軍2架B-52H轟炸機的航跡圖。美國太平洋空軍司令部19日（當地時間）證實，17日的確從路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地派出兩架B-52H轟炸機飛抵日本上空，和美國海軍2架EA-18G「咆哮者」、日本航空自衛隊4架F-2戰鬥機、12架F-15戰鬥機展開遠程護衛與攔截演習，並進行砲擊任務。

為反制北韓威脅區域安全之舉動，美軍近來除派遣偵察機RC-135W飛抵南韓首爾上空，更派出B-52轟炸機在東北亞與日本航空自衛隊展開演習，還在官網上公開軍演內容，似乎是對北韓釋出一連串警告訊息，火藥味濃厚。

▲「飛機守望」在推特上公開美軍兩架B-52H航跡圖。（圖／翻攝自Aircraft Spots推特）

南韓《東亞日報》指出，為防止北韓發起軍事挑釁、甚至踩到美國紅線，近來美韓兩國不少專家皆呼籲應重啟兩國聯合軍演，並恢復至2017年以前的規模。前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）17日在哈德遜研究所一場講座中，呼籲美國應對北韓展現軍事力量，「北韓之所以不放棄核武，為的就是驅逐美軍勢力，達成統一朝鮮半島的終極目標。」

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