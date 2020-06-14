兩韓關係超緊張！他斷言未來2年「回不去了」：金正恩早看破南韓手腳

▲空飄傳單上寫著「北韓豬」、「嗑藥蟲」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）金與正13日晚間預告「訣別南韓」，並預告已委任總參謀軍權，不排除動武。南韓最大在野黨院內代表朱豪英（주호영）就分析，其實金正恩兄妹倆早已看破南韓的手腳，認為單靠文在寅根本無力說服美國，達成解除對北韓的經濟制裁措施，「金正恩兄妹根本挑錯合作夥伴（指文在寅），真是遺憾。」

未來統合黨籍的朱豪英14日在臉書分析，文在寅政府不管是要重啟對北韓的人道支援、還是重啟兩韓間的經濟合作，都必須靠美國政府的協助，若缺乏美國的信賴與支持，兩韓問題根本無解。

朱豪英隨後提到，「南韓駐美大使曾經表示，我國（南韓）可以在美國、中國兩大國之間二選一。我國政府甚至還曾威脅終止《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），而該協定是美國為了維繫東亞防禦線所訂立的，像這般反美的態度到底對突破兩韓關係有何助益呢？」

朱豪英更預言，「我推測，在文在寅剩下的2年任期內，兩韓關係不僅毫無成果，反而還比先前更加騷亂。」

朱豪英批評文在寅政府，「你以為立法禁止脫北者空飄傳單，金正恩兄妹就會感恩嗎？（南韓）政府如此散漫、慌張的態度，才沒有達到金氏兄妹倆對於『贖罪』的標準呢！」

對於金與正威脅不排除動武，南韓統一部13日上午發表聲明，呼籲北韓應遵守兩韓協議；而國防部則表示，已下達指令讓軍隊進入「警戒狀態」。

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