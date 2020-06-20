「苗栗國」開賣10萬片2.5元口罩　未正式開賣已瘋搶！叫爸議員曝：已售1.5萬片

▲鄭聚然在臉書開賣2.5元的MIT口罩。（圖／翻攝鄭聚然臉書）



記者陳凱力／苗栗報導

國民黨苗栗縣議員鄭聚然3月在議會質詢時，針對「口罩荒」開罵衛生局，並表示自己願投資600萬元買2台機器生產口罩，賣5個10元，讓民眾不用排隊就可以買到，還自豪「不然你叫我們苗栗國做什麼？」3個月過去，鄭聚然在臉抒發文「聚然的承諾，現在合法來兌現！」宣布開賣2.5元的口罩。

鄭聚然19日透過臉書表示，現今政策可以合法買賣口罩，但口罩因應需求、原物料價格飆升，導致外面口罩一個要價5元，他特別跟廠商商談，用一片2.5元的甜甜價回饋鄉親，限制每戶購買一次，每次一包，第一波就在6月22日上班日起開放，縣民只要攜帶身分證至他在頭份的服務處，就可以用125元買走一包50片入的口罩。

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▲鄭聚然說，首波10萬片口罩已銷售1.5萬片，若鄉親仍有需求，還會繼續幫忙協調。（圖／記者陳凱力翻攝）

有許多支持者湧入鄭聚然臉書表示感謝，也有不少民眾留言問「是否為醫療級口罩」，並質疑，若非醫療級口罩，本來就比較便宜，且若為醫療級口罩，鄭聚然可能涉及違法藥事法部分。

對此，時代力量苗栗縣議員曾玟學高砲反擊鄭聚然「作秀」，曾說，「鄭聚然賣的根本就只是一般口罩，不是醫療口罩，沒有防疫效果，鄭議員最喜歡說我作秀，那這次我也要反問鄭議員，你賣的這個根本就不是醫用口罩，只是一般口罩、沒有防疫效果，但是你卻在你的臉書誤導鄉親，這個不是作秀，什麼才是作秀，同時這也並非鄭聚然之前的承諾，當時鄭承諾，要用600萬開2台生產線來生產醫用口罩賣給鄉親，那這次買的是一般口罩，根本是魚目混珠，想要欺騙鄉親」。

鄭聚然20日上午接受媒體訪問時也表示販售的是「MIT的一般口罩」，他說透過友人向口罩製造工廠初步進貨10萬片，不過無法透漏是哪家工廠，並強調自己並沒有圖利的行為，2.5元也是與廠商協調的回饋價，都是希望提供給鄉親方便。原本預定下周一才開賣的口罩，消息曝光後已有上百位民眾到他的服務處購買了。

鄭聚然接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，第一波10萬片口罩，雖然下周一才開賣，但是19日公布後就開始湧入購買人潮，賣了5千片，20日早上再賣出1萬片，他也覺得很意外，以為疫情穩定，口罩需求應該會減緩，沒想到還是很多鄉親來買，還留下電話，希望能有第二波，鄭聚然說，若真的鄉親有需求，他也會繼續來協調幫忙，回饋鄉親、圖利鄉親，是他的責任。

苗栗縣衛生局表示，鄭聚然若提供的是一般口罩就沒有違法問題，反之，若是醫療口罩就有疑慮，將安排專人到場了解，有無違法，一切以事實認定為主。

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