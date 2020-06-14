點名報復性罷免3綠委！凱道抗議竟高喊「槍斃蔡英文」　警方回應了

▲原預計會有2000人到場，但主辦單位宣布現場僅達500人。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民主監督聯盟總召集人黃正忠13日號召庶民上凱道，為已故高雄市議長許崑源討公道，他表示，將發動罷免民進黨立委邱議瑩、劉世芳和台灣基進立委陳柏惟。而台北城市科大退休教授周明台上台發言時，竟高喊「槍斃蔡英文！」對此，警方表示，不排除傳喚當事人到案說明。

「百萬白衫軍庶民上凱道」遊行活動13日在凱道登場，原預計會有2000人到場，但主辦單位宣布現場僅達500人。黃正忠說，國民黨到現在沒有膽識，不敢對執政黨提出質疑，他將會宣布退黨，以及願意投入高雄市長補選，「我是真正有Guts的人！」

▲▼「百萬白衫軍庶民上凱道」遊行活動13日在凱道登場。（圖／記者李毓康攝）

周明台代表上台發言時表示，「國民黨主席江啟臣叫我們不要報復性罷免，我們就是要！」而黃正忠點名將發動罷免邱議瑩、劉世芳和陳柏惟。

周明台甚至在台上高喊，大家要勇敢站出來替天行道，為許崑源討公道，「我們要團結把蔡英文拉下來，罷免蔡英文！槍斃蔡英文！」對此，《中央社》報導，台北市中正一分局回應，此言論恐涉及恐嚇危害安全罪或恐嚇公眾罪，不排除依蒐證畫面傳喚當事人到案說明。

▼黃正忠點名將發動罷免綠委邱議瑩、劉世芳和陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

▼周明台在台上發言時，竟高喊「槍斃蔡英文！」（圖／記者羅婉庭攝）