快訊／健保自付差額醫材上限暫緩　蔡英文回應了！





▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

面對自付差額醫材訂定上限新制爭議，健保署13日下午3時邀集相關團體代表、持反對意見者開會討論，衛福部長陳時中會後宣布「延期辦理」並優先處理不合理價格醫材。總統蔡英文晚間透過臉書表示，對話、溝通才能化解歧見，在多方討論下，一定能夠找到最妥適的方案。

蔡英文表示，關於健保自付差額醫材上限的議題，這幾天收到來自各方不同的意見，也知道大家都有許多想法想要表達。



蔡英文說，為了促進溝通，以及找到更有效的解決方案，今天衛生福利部部長陳時中已經召開會議，邀請醫界各方代表一起坐下來討論。



蔡英文強調，要感謝各界朋友的踴躍參與，讓今天的會議能夠得到階段性的共識，也提出了初步的解決方向，「我相信，對話、溝通才能化解歧見，在多方討論下，我們一定能夠找到最妥適的方案，讓醫病雙贏，讓台灣的醫療環境能夠向前邁進。」

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