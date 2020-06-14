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韓粉凱道遊行「真實空拍照」曝光！　網一看想起韓國瑜...直呼：可憐哪～

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▲▼613「庶民上凱道」～白衫軍走上街頭「替天行道～討回公道」。（圖／記者李毓康攝）

▲白衫軍走上街頭喊「替天行道、討回公道」。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

「百萬白衫軍 庶民上凱道」遊行活動13日在凱道登場，原預計會有2000人到場，但主辦單位宣布現場僅達500人，如今空拍照曝光，可以看見韓粉全都聚集在一角，旁邊更空出了6條車道的空間，讓許多網友看了都嚇傻直呼，「應該只有75人」。

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」當天下午分享了韓粉遊行的空拍畫面，文內還開玩笑地表示，「今天韓粉的遊行130萬人超盛大，如果沒看到，是你還沒天眼通。」發文引發許多網友響應，有人就幽默表示，「天黑之後才能出來啦」、「來的是真愛」、「很多人耶，我以為只有75人」、「一支穿雲箭，韓粉通通變不見」。

▲凱道遊行空拍照。（圖／翻攝自抓到了！這梗很綠粉專）

▲13日的凱道遊行空拍照讓不少網友嚇傻。（圖／翻攝自抓到了！這梗很綠粉專）

有網友也用韓國瑜的金句「可憐哪」回應，直接開酸韓粉的號召力只剩下如此？事實上，由於前高雄市長韓國瑜的切割，還有韓粉「杏仁哥」突宣布不去了，讓現場人數一度比警方人數還要少，人氣大減。

▲韓國瑜以93萬票遭到罷免。（圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜以93萬票遭到罷免。（圖／ETtoday資料照）

當天活動是為聲援韓國瑜並替已故的高市議長許崑源討公道，主辦單位在14點10分時宣布，參與人數已到達500人。活動發起人兼民主監督聯盟總召集人黃正忠表示，沒任何國民黨員到場支持，代表國民黨到現在都沒膽識，不敢質疑執政黨，他將會宣布退黨並願投入高雄市長補選，「我是真正有Guts的人！」

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