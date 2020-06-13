高雄2國中生初驗陰性！5天群聚感染15人時間軸曝光　市府要求班級「停課5天」

▲高雄衛生局要求一國中班級停課5天。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

高雄市衛生局表示，12日晚間接獲某國中通報疑似15學生上呼吸道感染群聚事件，立即啟動疫情調查，經連夜疫調，該班6月9日至6月12日共計15名學生出現發燒、喉嚨痛等上呼吸道症狀，侵襲率48.39%，其中8人經醫師診斷為上呼吸道感染及咽喉炎，另7名症狀已緩解；13日下午新冠肺炎初驗結果出爐，其中2名較嚴重症狀學生為陰性。

衛生局13日下午2時30分也同步行文，要求校方應配合落實執行相關感染管制措施，含持續監控學生健康狀態、建議發生群聚疫情班級依疾管署流感群聚防治指引規定「停課5天」（含例假日）、假日期間（13日至14日）新增個案，請假在家休息勿再入校、暫停混班、跑班、社團等共同活動，針對經常接觸之物品表面、教室及公共區域以500ppm漂白水每日三次消毒，以遏止疫情擴大。

▲潘炤穎表示，15學生中2人新冠肺炎初驗結果陰性。（資料照／記者翁進忠攝）



衛生局表示，依據疾病管制署監測資料顯示，今年第24周（6/7至6/13）類流感急診就診率全國5.18%、高雄市4.86%，雖非處於流感流行期，但社區中仍有流感病毒活動，衛生局提醒各醫療院所、人口密集機構及各級院校平時仍應提高警覺及早防範，落實師生及服務對象之健康照護（含體溫監測及咳嗽禮節、手部衛生），發生疑似群聚亦應通報衛生單位，應即早採行防疫工作。

為降低感染流感風險，呼籲市民朋友落實以下防疫措施： (一)勤洗手:確實以肥皂洗手並搓洗至少20秒；(二)戴口罩:若有類流感症狀，應隨時配戴口罩；(三)勤消毒：以500ppm濃度漂白水擦拭經常接觸之物品表面(如桌面、門把及廁所)；(四) 常開窗：打開窗戶保持空氣流通，避免長期處於密閉空間導致感染；(五)速就醫：因流感傳播力強，如民眾出現發燒、上呼吸道感染等症狀，應儘速就醫治療；(六)多休息：遵守「生病不上課、不上班」生病在家休息，相關防治資訊可至高雄市政府衛生局全球資訊網查詢，亦可撥打當地衛生所、高雄市政府衛生局防疫專線（07-7230250）洽詢。