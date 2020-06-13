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高雄驚傳15學生「群聚感染」！初驗結果出爐　衛生局說話了：侵襲率50%

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▲▼高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明女子搭乘防疫公車事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄爆15學生群聚感染案！潘炤穎說明初步疫調結果 。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者許力方／綜合報導

高雄市某所學校傳出一個班級有15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染事件，遭衛生局函文建議停課，其中8名學生就醫後診斷為上呼吸道感染或是咽喉炎，但為了釐清感染病原體，衛生局將狀況較嚴重的2人先抽樣採檢送驗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥13日傍晚公布檢驗結果，新冠肺炎先結果皆為陰性；至於是否停課、停課多久仍待決定。

高雄某學校一個班級15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染，衛生局簡任技正潘炤穎指出，根據掌握，該班級有30名學生、1名導師，出現症狀的個案數共15例，「侵襲率接近50%」，其中8名學生在這段期間曾去診所、醫院就醫，病例以及診斷顯示，大部分都是屬於上呼吸道感染或是咽喉炎。

根據疫調，首例個案出現在6月9日，學生有咳嗽、流鼻涕症狀，但當天上學並沒有戴口罩，疑似擴散性飛沫感染，11、12日陸續有其他同學身體不適，共15人出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，校方確認群聚感染後立即通報。疫調結果顯示，他們近幾個月都沒有出國旅遊史，也沒有發現個案有接觸或居家隔離等高風險對險，但以防萬一，衛生局建議該班級先暫時停課，也針對15人進行檢驗。

潘炤穎指出，第一要釐清與新冠肺炎病毒的可能性，同時查出這波上呼吸道感染個案的病原體，並要求落實自我健康管理，目前學生狀況穩定，家屬也沒有出現症狀。衛生局目前定調，現正屬於類流感上呼吸道感染的時節，但疫情尚未明朗，將以料敵從寬禦敵從嚴的態度，釐清是否有感染新冠肺炎的風險。

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