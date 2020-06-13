川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉…上周還在討論伊波拉疫情！

▲美國揚言退出WHO，譚德塞回應。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普日前宣布凍結給予世界衛生組織（WHO）金援，並揚言退出，隨著時間過去，卻不見美方有任何「撤軍」的動作。對此WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前美國方面並未有任何停止交流的狀態，不久前也曾經派專家與世衛人員討論伊波拉疫情。讓外界猜不出未來美方在世衛的動向與發展。

根據《The Hills》報導，川普自疫情爆發後，不斷砲轟WHO與中國相互隱匿病情，日前更揚言要退出世衛組織，並且凍結金源，但雷聲大雨點小，就在外界等待美方開始動作時，WHO卻透露「美國根本沒有任何動作」。譚德塞也表示，目前尚未收到美國要退出的正式通知，也未有其他的動作，甚至不久前美方還與WHO專家討論剛果的伊波拉病毒疫情。

而針對新冠病毒疫情，專家范可霍芙（Maria Van Kerkhove）則表示，目前仍有和美國CDC、NIH、多個學術單位維持合作，雙方暢談管道良好，更承諾將會努力對抗新冠、伊波拉疫情。

美國國家安全委員會發言人John Ullyot則表示，「川普暫停給予WHO的資助，主要是因為WHO控制疫情不當，並不表示美國將從全球公共衛生事務上退出。」

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